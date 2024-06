Meghökkentő, hogy melyik lett a világ legsétálhatóbb városa: te elmennél ide nyaralni?

A CNN Travel legújabb hírlevelében a gyalogosbarát úti célok kerülnek fókuszba, bemutatva, hogy a világ számos városa igen is alkalmas sétálásra a rengeteg autó ellenére - írja a CNN.

A CNN Travel legújabb hírlevelében kiemelten szerepelnek a gyalogosbarát városok, amelyek felfedezésére a "The ABC of Mobility" tanulmány ad betekintést. A vizsgált 794 város közül Quelimane, Mozambik kikötővárosa emelkedik ki mint a leginkább gyalogosbarát helyszín. Európában Utrecht és Hága Hollandiában, valamint Bilbao és León Észak-Spanyolországban kínálnak kellemes sétálóutakat. Az Alpokban Bolzano és Innsbruck is vonzó célpontoknak bizonyulnak.