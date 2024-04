Rég nem látott eső lesz Magyarországon: beüt a hidegfront

Visszarepít minket a tavaszba a hétfőn érkező hidegfront. Csapadék is érkezik, van, hol kedd reggelig 15-20, helyenként 25-30 milliméter eső is hullhat.

Hétfő este érkezik meg nyugat felől az a hidegfront, ami véget vet a kora nyárias időnek, és egyúttal ki is pucolja a légkörből a felettünk lévő nagy mennyiségű port - írja az Időkép. Napközben a vasárnapi naphoz hasonlóan poros, fátyolos felhőzet szűrheti meg a napsütést, miközben élénk, erős déli szél fog fújni. A hőmérséklet ismét átlépi a 25 fokot sok helyen, sőt délen akár 30 fokot is mérhetünk. A front csapadékrendszere a jelenlegi számítások szerint este 8 és 9 óra körül éri el a Nyugat-Dunántúlt, ahol az eső mellett záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.

A front kelet felé halad tovább, így késő este és éjjel egyre több helyen alakulhat ki csapadék. Jelentősebb esőben azonban inkább a Dunántúlon élők bízhatnak: itt kedd reggelig nagy területen hullhat le 15-20, helyenként 25-30 milliméter csapadék. A csapadék kimoshatja a légkörben lévő nagy mennyiségű szaharai port, emiatt saras eső kialakulására is számítani lehet.

A hidegfront hatására körülbelül 8-10 fokkal esnek vissza a maximumokat. Kedden 11-19 fok közötti értékekre készülhetünk. Ezt követően azonban ismét melegszik majd az idő, és gyorsan visszatérnek a 20 fok körüli értékek.