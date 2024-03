Végre megnyílt a hónapok óta zárva lévő aluljáró: ennek minden utazó örülni fog

Befejeződtek a Nyugati pályaudvar keresztaluljárójának felújítási munkálatai, mostantól az utasok előtt is nyitva áll a peronokhoz vezető, új köntöst kapott átjáró.

A WestEnd felőli (1-9.) vágányokat a Ceglédi váróval, azaz a 14-17. vágányokkal összekötő keresztaluljáró felújítása két fő részből állt: egyrészt a régi, használaton kívüli peronfelvonó helyére egy új és modern liftet építettek be, ez múlt héten már az utasok rendelkezésére állt. A másik feladat az aluljáró teljes felújítása volt, ami most fejeződött be.

A keresztaluljáró munkálatai 2023 augusztusában kezdődtek meg, és ősztől teljes lezárás mellett folytatódtak. A felújítás keretében az aluljáróban elvégezték az álmennyezet padlóburkolat teljes cseréjét a lámpatestekkel, új elektromos hálózattal, vízelvezetőkkel együtt, továbbá megújult a falburkolat és az oldalajtók sora a régi lépcsőkkel együtt. A falakon a Nyugati pályaudvar terveinek részletrajzai láthatóak, például a toronyról és a homlokzatról, ezzel is egyedi hangulatot adva a folyosónak. A keresztaluljáróban taktilis sáv, valamint a korlátokon elhelyezett Braille – írás segíti az akadálymentes közlekedést. A munkálatok befejezésével a pénztárkonténerek mellett elhelyezett ideiglenes mosdó is bezárt, és az új bejárat mögött megnyílt az itt található mosdó is.

Az elmúlt hónapokban elvégzett munkálatoknak köszönhetően megújult állomási környezet várja az utasokat a peronok megközelítését segítő keresztaluljáróban, az új lifttel pedig már akadálymentesen megközelíthető az aluljáró a pályaudvar területéről.

A keresztaluljáró felújítása és a peronlift cseréje a MÁV beruházásában, hazai költségvetési forrásból és az Európai Unió finanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A keresztaluljáró felújítását a Mega-Logistic Zrt. végezte el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fotó: MÁV