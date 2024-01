Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. január 25.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2024. január 25.

Névnap

Pál

Deviza árfolyam

EUR: 387.59 Ft

CHF: 412.18 Ft

GBP: 452.95 Ft

USD: 356.18 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2024. január 24.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 12, 14, 27, 30, 33, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 79 db

5-ös találat: 2897 db

4-es találat: 39298 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 16735 Ft

MOL: 2858 Ft

RICHTER: 9545 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.01.26: Gyengén, főleg északkeleten helyenként erősen felhős lesz az ég, ködfoltok is lehetnek. A nap második felében nyugat felől mindenütt megvastagszik a felhőzet. A nap első felében általában száraz időre számíthatunk, csak nyugaton lehet néhol kisebb eső, északkeleten vegyes halmazállapot. Estétől északnyugat felől egyre többfelé eleredhet az eső, az északkeleti tájakon pedig továbbra is vegyes halmazállapotú csapadék. Élénk, helyenként erős lökések kísérik az északnyugati, nyugati szelet, amely az esti órákban átmenetileg nagyobb területen délnyugatira fordul. Hajnalban többnyire -3, +2 fok várható, a szélvédett északi völgyekben azonban hidegebb lehet. Kora délután döntően 4, 10 fokot mérhetnek, északkeleten azonban egy-két fokkal alacsonyabb is lehet a csúcsérték.

2024.01.27: Az összefüggőbb csapadékzóna kelet felé távozik. Nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. A nap második felében északkeleten lehet ismét erősebb felhősödés, ott kialakulhatnak záporok, hózáporok. Sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések az északnyugati szelet. A hajnali -4, +4 fokról kora délutánra 3 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délnyugaton számíthatunk enyhébb időre.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A szeles időjárásnak köszönhetően kiválóan alakul a levegőminőség. (2024.01.25. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2024.01.25)

Akciók

