Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. november 1.)

Névnap

Marianna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.62 Ft

CHF: 398.1 Ft

GBP: 439.43 Ft

USD: 362 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 13450 Ft

MOL: 2876 Ft

RICHTER: 8475 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.11.02: Reggel még erősen felhős vagy borult lesz az ég, az összefüggő felhőzet kelet felé elhagyja térségünket. Napközben változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten néhol tartósabban beragad a felhőzet. Ekkor helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Estétől nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami a Dunántúlon meg is vastagszik, és késő este északnyugaton csapadék is várható belőle. A délkeleti, déli szél sokfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon megerősödik, de Sopron térségében viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Kora délutánra általában 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

2023.11.03: Többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délután nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, helyenként nagyobb mennyiség is hullhat. Többfelé kísérhetik erős, időnként viharos lökések a déli, délkeleti, majd a délnyugatira forduló szelet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 8, 15 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség kedvezően alakul. (2023.11.01. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mindenszentek napján megszűnő hideg fronthatásra számíthatunk, egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását. (2023.11.01)

Akciók

