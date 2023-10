Egyre több magyar vágyik ide az Adria helyett: az új slágernyaralóhelyek pöröghetnek fel hamarosan

Lassú nyaralás

Az emberiség egyre gyakoribb és távolabbi utazásai egyre nagyobb terhelést okoznak a bolygónak, 2018-ban például háromszor annyian repültek, mint húsz évvel azelőtt, és igaz a pandémia földhöz vágta a szektort, de úgy tűnik, mostanra tényleg talpra áll, és lassan megközelíti az utolsó békeév, 2019 számaiét.



Akit érdekel a bolygó sorsa, annak sem kell lemondania az utazásról ahhoz, hogy jelentősen csökkentse a károsanyag-kibocsátását, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gyakran utazunk, hova és mivel.

Főleg a gyakoriságon van a hangsúly.



Az egy-két napos repülős kiruccanók legfőbb érve az út mellett, hogy az a gép nélkülük is felszállna – beláthatjuk, hogy ez több sebből is vérzik, hiszen kevesebb gép repülne, ha nem lenne rájuk akkora igény. És igen, talán a repülőjegyek ára is feljebb menne ezáltal. De itt jön képbe a slow tourism, azaz a lassú nyaralás, ugyanis s turizmus átalakulóban van, ennek oka, hogy a célok és igények megváltoztak.

A fenntartható utazás, az ökoturizmus szerepe óriásit emelkedett. A turisták jelentős része azokat a szolgáltatókat vagy desztinációkat preferálja, akik a fenntarthatóságra valóban odafigyelnek. Ez kifejezetten igaz a fejlett országok lakosságára, és ugyan mi, magyarok legendásan árérzékeny nemzet vagyunk, a zöldítés csírái már itthon is felütötték a fejüket – főleg a fiatalabb generáció körében. A témáról részletesebben itt írtunk.