Úgy költekeznek, mintha nem lenne holnap: ide utazik mostanában a magyar elit

Az idei év várhatóan még a turisztikai csúcsesztendőnek számító 2019-eshez képest is jobb lesz, köszönhetően a magyarok töretlen utazási hajlandóságának - leginkább külföldre. A piacvezető utazási iroda immár Ománba is indít charterjáratokat novembertől.

Idén az utazási irodák kiemelkedő forgalmat érhetnek el, a magyar utazók ugyanis szívesen választották úticélként a kedvelt mediterrán üdülőhelyeket a nyáron. „Mi magunk is kicsit meglepődtünk a tavaly téli előfoglalási akcióink sikerén, hiszen részben ennek köszönhető, hogy idén júliusra 95%-os telítettséget értek el charterjárataink, s ez az arány jellemző volt egészen a szeptemberi szezonvégig” – mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója.

A cég hetente 20 chartergépet indított idén nyáron, járatonként átlagosan 180 fővel, emellett pedig további három, 70 fő utaztatását lehetővé tevő buszuk is járta a görögországi célállomásokat. Ez az ország vezeti most a turisztikai toplistát, részint annak is köszönhetően, hogy nemcsak három szárazföldi pihenőhelyre, de további hét szigetre is viszik a nyaralni vágyókat. Az ezüstérmes idén Törökország lett, annak is főként az all inclusive, sok programlehetőséggel tarkított kínálata, de újból sláger Spanyolország is a maga mediterrán szigetcsoportjaival és közkedvelt üdülőterületeivel.

Új trendként figyelhető meg, hogy immár a 20-30 éves korosztály is „rákapott” a szervezett utakra. Tudatosan gondolkodnak, fontos számukra a jó ár-érték arány, így kedvező számukra a minden extra költséget – vagyis nemcsak a repülőjegyet, hanem a szállást, transzfert, sőt, a feladott csomagok árát is tartalmazó – egyhetes utazási lehetőség, amelynek során ráadásul nincsenek kiszolgáltatva a hektikus menetrendnek, órákat késő járatoknak. Részben nekik is köszönhetően az IBUSZ utasainak átlagéletkora 39 évre csökkent az utóbbi években, miközben nem ritkán 90 éven felüli törzsvendégek is előfordulnak, akik minden esztendőben újra és újra velük utaznak.

Újdonságként a téli időszakban egy ománi, salalah-i úticéllal rukkoltunk elő, látva, hogy egyre több honfitársunkban van arra igény, hogy a hideg hónapokban legalább egy hetet meleg éghajlaton töltsön, ám a legtöbben nem szeretik ehhez átutazni a földgolyót s kevésbé bírják az azzal járó akklimatizálódást és az időeltolódást. Így egy olyan közvetlen charterjárattal, leszállás nélkül is elérhető úti célt kerestünk, ahol a pihenni vágyók valódi nyárban, felhőtlenül eltölthetnek egy hetet, anélkül hogy az oda-vissza utazásra elpazarolnának másfél-két napot, és az időeltolódás sem túl sok

– hangsúlyozta Termes Nóra.