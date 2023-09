Kiadták a riasztást, brutál viharral érkezik a csapadékzóna: ezek az országrészek nem ússzák meg

Délnyugat felől több hullámban érkezik a csapadék, amelyből főleg az ország középső harmadában sokfelé várható tartós, intenzív eső, de keleten záporok, akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Szombatra és vasárnapra is riasztást adtak ki.

Szombaton a Dunántúlon és középen jobbára erősen felhős vagy borult égre van kilátás, keleten lehet még eleinte több órás napsütés - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délnyugat felől több hullámban érkezik a csapadék, amelyből főleg az ország középső harmadában sokfelé várható tartós, intenzív eső, de keleten záporok, akár heves zivatarok is kialakulhatnak.

Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megélénkül, a Dunántúlon olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 33 fok között várható, nyugatról délkelet felé haladva várható egyre melegebb idő. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Szombat este marad a felhős idő, továbbra is többfelé várható eső, zápor, a keleti határ mentén pedig zivatarok is, de nyugaton átmenetileg kisebb a csapadék esélye. A Dunántúlon és északkeleten egyre nagyobb területen megerősödik az északias szél, elsősorban a Balaton környékén és a magasabban fekvő tájakon olykor viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között várható.

Vasárnap a szakadozott felhőzet mellett főleg a keleti és a nyugati megyékben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap, középen zömmel borult időre van kilátás. Több alkalommal és többfelé várható eső, zápor, a Dunától keletre zivatarok is kialakulhatnak.

Elsősorban az ország középső harmadán újabb jelentős csapadékmennyiség hullhat!

Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és északkeleten viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 16 és 26 fok között várható, nyugaton lesz a hűvösebb, keleten az enyhébb idő.