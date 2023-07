Hiába olcsó, ha borzasztó vonatozni Magyarországon: ismét vonalbezárások jönnek

Hiába olcsó, ha folyamatosan késik, kényelmetlen és megbízhatatlan a magyarországi vonatozás. Gyors megoldás nincs, de a Telexnek nyilatkozó szakértő szerint tűzoltást azért lehetne végezni, de jelenleg semmi sem mutat pozitív irányba.

Az elmúlt hetekben rendre érkeztek a hírek, amik a MÁV különböző összeomlásairól szóltak, a felsővezeték leszakadásától, az embereket megsebesítő felforró és kilövellő vonat hűtővízig. Utóbbi üggyel kapcsolatban Andó Gergely közlekedésmérnök arról beszélt a portálnak, hogy Magyarországon többnyire Bz motorkocsik vannak szolgálatba, mám ezeket a járműveket az 1970-es hőmérsékleti viszonyokra tervezték. A felsővezetékek állandó meghibásodásáról is beszélt a szakértő, mint mondja, „a felsővezeték egy feszített rendszer, meleg hatására pedig már nem annyira feszített”, és ha ez meglazul akkor azt már könnyebben leszakítja a vonat áramszedőj.

Andó Gergely kitért arra is, hogy látva a megannyi problémát szerinte nem jó irány, ha még olcsóbban adják a szolgáltatást. Szerinte ugyanis a vonat kettő feltétel teljesülése esetén versenyképes: ha minőségi a szerelvény, és ha jó az eljutási idő. E kettő kritériumnak pedig nem sok hazai vonal és szerelvény felel meg. A vasúti szakértő szerint a MÁV egyetlen esélye most az, ha a csehektől vesz „lepattantó járműveket”. A csehek ugyanis most százas nagyságrendben dobnak ki motorkocsikat, ezeknek a megvásárlása pedig Andó szerint a MÁV számára megváltás lenne.

A problémák tetőzését egyébként mi sem bizonyítja jobban, hogy a Közlekedő Tömeg Egyesület csütörtök esti értesülései szerint tíz vasútvonalon szűnne meg a személyszállítás augusztus elsejétől. Ezek a következők lennének:

38 Nagyatád - Somogyszob

47 Godisa – Komló

78 Balassagyarmat – Ipolytarnóc

89 Miskolc – Tiszaújváros

98 Abaújszántó – Hidasnémeti

103 Karcag – Tiszafüred

114 Mátészalka – Csenger

121 Mezőhegyes – Újszeged

125 Mezőhegyes – Battonya

146 Lakitelek – Kunszentmárton

Az értesülésben foglaltakat a Közlekedő Tömeg Egyesület döbbenetesnek tartja, nem értik, hogy az előző nagy vonalbezárási hullám után tizenöt évvel még mindig vasútvonalak bezárásában látja a jövőt a kormányzat. Azt is írják, hogy a mellékvonalak bezárásával aligha enyhíthetőek a MÁV-csoport problémái és akut járműhiánya: az említett vonalak bezárásával kevesebb, mint tíz jármű szabadul fel az egész országban. Úgy vélik, a MÁV dízelüzemű vonalait érintő krízis megoldása egyszerű lenne: a pályaállapotok javítása karbantartással és bontott anyagból, a járműállomány rendbe hozása karbantartással és használt járművek beszerzésével a fővonali projektekhez képest századannyi forrásból megvalósítható.