Brutális árrobbanás a horvát tengerparton: 654%-kal fizethetnek többet ezért a magyar turisták

Csaknem hétszeresére nőtt a napozóágyak bérlésének ára a népszerű horvát üdülőhelyeken, és ez nem csak a turistákat, hanem a helyieket is kiakasztotta.

Még a horvátokat is sokkolta a napágyak bérlésének emelkedése Hvar szigetén - erről ír az egyik dalmáciai hírportál. Hvar szigetén az egyik helyi bárban a tavalyi 40 kunáról 40 euróra emelkedett egy napozóágy ára egy napra, ami elképesztő, 654%-os növekedést jelent.

A brutális drágulásra már külföldi turisták is rámutattak, hozzátéve, hogy szerintük a drágulás egyáltalán nincs összhangban a szolgáltatás mértékével. Sokan a helyiek közül is úgy gondolják, hogy a probléma nem a magas inflációban keresendő, hanem az tulajdonosok „kapzsisága”. A népszerű turisztikai célpontokat, mint Dubrovnik és Hvar, a magas árak szinonimájaként jellemzik már régóta. A TikTokon egy felhasználó azt mondta: épp most váltották át a valutát euróra, de a számok ugyanazok maradtak.