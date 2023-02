Zsebükbe nyúlhatnak a magyar szülők: tízezreket bukhat, aki nem lép időben

Tizenegy hetes lesz idén a vakáció, azaz közel három hónapra kell megoldani a csemeték felügyeletét. A tábori kínálat már most is hatalmas, van bőven miből választani, de idén az emelkedő árak miatt kiemelten fontos, hogy korán foglaljanak táborhelyet a szülők gyermekeiknek. Elindult az előfoglalási szezon a nyárra.

Az idei évben a június 16-ai napot várhatják a gyerekek visszaszámolva, ugyanis ekkor kezdődik a 11 hetes nyári szünet. A diákok által nagyon várt vakáció egyben öröm a kicsiknek, egyben feladat a szülőknek: meg kell oldani a közel három hónapos időszakra a gyermekek felügyeletét. Ahol elérhetőek a nagyszülők, ők segíthetnek ilyenkor a legtöbbet, de egyrészt nem várható el tőlük sem, hogy ilyen hosszan vigyázzanak az unokákra, másrészt gyereknek gyerek a barátja, a legjobb, ha a fiatalok a kortársaikkal töltik a szabadidejüket.

„Kézenfekvő megoldás, hogy táboroztassuk a lurkókat, egyre több család él ezzel a lehetőséggel, tavaly 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban. Ennek a rekord részvételnek a megdöntésére is szükség lenne idén, ugyanis egyre több szülőtől halljuk, hogy a munkáltatók nem tudnak hosszabb szabadságot kiadni a nyárra, és sok helyen a nagyszülők már nincsenek velünk vagy nagyon távol laknak, esetleg fizikailag nincsenek abban az állapotban, hogy hosszú heteket töltsenek egy 8-10 éves gyerekkel.” – állítja Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

Sajnos az infláció és az emelkedő megélhetési költségek miatt nem annyira egyszerű szülői feladat a nyári időszak tervezése, de szükséges az előre gondolkodás, a nyári szünet kezdete előtt már jellemzően csak a drágább táborokban marad hely, így azon családoknál, akiknél az anyagi megfontolások is fontosak, érdemes előre gondolkodni.

A táboroztatók helyzete sem könnyű, ugyanis már most előre kell látniuk, hogy miként alakulnak a költségeik a nyári időszakra. A helyzet pozitívuma, hogy a nyári szünet ideje alatt a táborok rezsiköltségei közül a fűtés nem mérvadó, viszont akár az áram, akár a gyerekek étkezése, akár a bérleti díjak, állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve.

Összességében a jelen állás szerint átlagosan 10-20% közötti áremeléssel kalkulálhatnak a családok az idei esztendőben. A jó hír, hogy az emelkedés egy része, egyes táboroknál az egésze megspórolható, ha a szülők korán foglalnak tábort! Ennek oka, hogy a legtöbb vakációs lehetőséget előfoglalási kedvezménnyel hirdetik meg, ami az alapár 5-10, esetenként 15%-os mérséklését jelenti! A kínálat már most is hatalmas, több mint 200 táborturnus közül választhatnak a szülők a Táborfigyelőn, elérhető tanyás gazda tábor, görkorcsolyatábor, robotikatábor, de a kaland, filmes, kézműves és sport témákból is lehet választani, továbbá akad kiképzőtábor, dróntábor, horgásztábor is, és van olyan vakációs lehetőség, ahol brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a táborozók!

– mondta el Tóth Béla.