Rengeteg magyar utazik el itthon az év végén: őket nem érdekli a brutális infláció sem

Szilveszter éjjelére az előző évinél 60 százalékkal többen foglaltak szállást idén december 29-éig, 2019-hez képest pedig 13 százalékkal nőtt a foglalások száma időarányosan.

Az év utolsó éjszakáján a szállás ára egy személynek átlagosan 14 ezer forint, ami 23 százalékos drágulás tavalyhoz képest. Az átlagos kosárérték (egy foglalásra jutó átlagos összérték) 81 100 forint, ez 47 százalékkal több az előző évhez képest. Az egy és két éjszakás foglalás a leggyakoribb az év utolsó hétvégéjén – derül ki a Szállás.hu közleményéből.

Szilveszterkor a TOP 10 belföldi úti cél között megtalálható Eger, Szeged, Pécs, Gyula, Siófok, Debrecen, Budapest és Hévíz, valamint Győr és Hajdúszoboszló is. A közlemény szerint a legnagyobb turisztikai régiók közül továbbra is Észak-Magyarország a legkeresettebb, minden ötödik foglalás ide szól. A Balaton, a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld is jelentős vendégforgalomra számíthat.

Rámutattak, hogy a legnagyobb mértékben a Dél-Dunántúlra nőtt a foglalások száma, a régiót 92 százalékkal többen választották a szilveszterezés helyszínéül tavalyhoz viszonyítva. Ebben a térségben a foglalások 42 százalékával Pécs a legkeresettebb. Kaposvár, Harkány és Villány együttesen a régiós foglalások harmadát "zsebelték be". A vendégek csaknem harmada apartmanban piheni ki az újévi mulatozást. Negyedük hotelt, ötödük vendégházat, 17 százalékuk panziót, 5 százalékuk pedig egyéb szállástípust választott.