Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. június 9.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. június 9.

Névnap

Félix

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.75 Ft

CHF: 377.42 Ft

GBP: 462.25 Ft

USD: 368.98 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. június 8.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 9, 12, 15, 19, 25, 30



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 45 db

5-ös találat: 2307 db

4-es találat: 35697 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 9002 Ft

MOL: 2802 Ft

RICHTER: 7065 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.06.10: A nap első felében a Dunántúlon lehet még vastagabb felhőzet, majd ott is szakadozik, csökken a felhőtakaró, általában több órára kisüt a nap. Továbbra is több helyen lehetnek záporok, zivatarok, majd estétől lecseng a csapadéktevékenység. Az északias szél nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 18, délután többnyire 23 és 31 fok között valószínű, de a Dunántúlon csak 20, 22 fok lesz.

2022.06.11: Általában sok napsütés várható felhőátvonulásokkal, de elsősorban a Duna-Tisza közén időszakosan jobban összeállhatnak a felhők. Néhol - főként egy Duna és Tisza közötti összeáramlási vonal mentén - alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szelet szinte országszerte erős széllökések kísérhetik, néhol viharos erejű széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 15, 19, délután 25, 31 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A változékony, több alkalommal is csapadékos időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2022.06.09. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2022.06.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!