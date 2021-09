Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. szeptember 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. szeptember 28.

Névnap

Vencel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.99 Ft

CHF: 330.28 Ft

GBP: 419.54 Ft

USD: 306 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17565 Ft

MOL: 2462 Ft

RICHTER: 8410 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.09.29: Többnyire erősen felhős, délután sokfelé már inkább borult lesz az ég. Reggel nagyobb területen is kevés lesz még a felhő, ott párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Napközben szórványosan fordul elő eső, zápor, késő délutántól a Dunántúlon zivatar is. A többnyire mérsékelt déli, délkeleti szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9, 14 fok között alakul, de északkeleten néhol 7, 8 fok is lehet. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

2021.09.30: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a Dunántúlon csökken a felhőzet. Reggel a középső országrészben és a Dunántúlon lehet többfelé eső, zápor, majd a csapadékzóna kelet felé helyeződik át, miközben fokozatosan gyengül. A déli szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és élénk, a Dunántúlon erős közeli lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 8, 14, a maximum 14, 20 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2021.09.28. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2021.09.27)

Akciók

