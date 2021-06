Ennyiért csobbanhatunk a hazai aquaparkokban 2021-ben: mutatjuk, mennyit drágultak a belépők

Július 1-jére minden magyarországi fürdő megnyithat és az 5,5 milliomodik lakos beoltását követően pedig, ha minden igaz, már védettségi igazolványra sem lesz szükség. Az elmúlt héten tapasztalt hőség után vélhetően sokan terveznek kisebb, 1-2 napos kiruccanásokat vízpartra, fürdőkbe. Főként családosok körében kedvelt program az egész napos hétvégi strandozás, ahol a gyerekek is végre kipancsolatják, - csúzdázhatják magukat, a felnőttek pedig lazulhatnak az élménymedencében, szaunában. Ezért népszerűek hazánkban az aquaparkok, ahol rengetegféle medence, csúzda, és sok helyen szauna áll rendelkezésre. Azzal viszont érdemes számolni, hogy egy egész napos fürdőzés hamar elvékonyíthatja a pénztárcákat! A Pénzcentrum összegyűjtötte a belépőárakat az összes hazai aquaparkba, és azt is mutatjuk, milyen medencékben csobbanhatnak a hüsölni vágyók, és milyen extra szolgáltatásokat nyújtanak az ország különböző pontjain.

Azt, hogy Magyarország gyógyvíz- és fürdő nagyhatalom, a magyaroknak nem kell bemutatni, viszont amíg a járvány meg nem nehezítette a külföldi utakat, addig kevesebbeknek jutott eszébe maximálisan kihasználni ezt az előnyt. Sokan egy évben 1-1 hétvégét szántak fürdők látogatására, és inkább meghagyták a lehetőséget a külföldieknek. Pedig a hazai élményfürdők, aquaparkok többsége nem csak nyáron, hanem egész évben várja a látogatókat, de természetesen a legtöbb szolgáltatást az év legmelegebb időszakában lehet igénybe venni. Ezt feltehetően idén is sokan megteszik, amilyen forrónak ígérkezik a nyár.

Szerencsére rengeteg vízipark közül választhatnak a hűsölni, szórakozni vágyók attól függően mennyi medencét, milyen csúszdákat, szaunákat szeretnének használni, milyen messzire hajlandók utazni. Természetesen a belépőár is döntő szempont lehet, mert van, ahol két felnőtt két gyermekkel 30 ezer forintot is otthagyhat csak a belépőre.

Hazánkban jelenleg 25 olyan fürdőhely üzemel, amelyet az aquapark kategóriába sorolhatunk izgalmas vízi élményeket kínáló medencéi és csúszdái alapján. A medencék száma alapján felállított rangsorban a Hungarospa Hajdúszoboszló áll az élen 45 medencéjével. A toplista második helyét elfoglaló Bükfürdő Thermal & Spa 34, a harmadik helyet megszerző Aquaticum Debrecen pedig 29 medencével büszkélkedhet. 20 felett van a medencék száma továbbá a szedegi Napfényfürdőben, a demjéni Termál Völgyben, a gyulai Várfürdőben, és a harkányi Gyógy- és Strandfürdőben is.

Nemcsak sok, hanem sokféle medence is található a magyar aquaparkokban: fedett és kültéri úszómedence, strandmedence, élmény- és hullámmedence, gyógymedencék és gyermekmedencék, és emellett rengeteg más szolgáltatás is, kezdve a csúszdáktól, a szaunákon át a masszázsig. A magyar aquaparkokban átlagban 11 különböző méretű és fajtájú csúszda van. A csúszdák számát tekintve a tavaly zárva tartó, de ismét újra megnyitó Aquarena Mogyoród áll az élen 26 csúszdájával, amelyet a zalakarosi és sárvári fürdők követnek 23-23 csúszdájukkal.

Azt is megvizsgáltuk, mennyit emelkedett a fürdőbelépők ára a tavaly júniusi árakhoz képest: a legtöbb helyen ugyanannyiba kerülnek a belépők egyelőre, mint tavaly a főszezonban, viszont egyes helyeken volt emelés is, átlagosan 10-20 százalékot is drágulhattak a belépők.

A feltüntetett fürdőbelépő árak mindig egész napra szólnak, ahol eltérés van a hétvégi jegyárakban a hétköznapokhoz képest, ott a hétvégi díjszabást vettük figyelembe. Az árakba belefoglaltuk a csúzdahasználatot is, ha az nem volt benne a belépőárban. A kiegészítő szolgáltatások árai az egyes fürdők leírásában találhatók meg részletesen, a táblázat után.

A pontos árakért érdemes felkeresni az egyes fürdők honlapját, mert cikkünk megjelenése után változhat is a díjszabás, illetve a félnapos belépők, különféle kedvezmények ott vannak pontosan feltüntetve. A legtöbb aquaparkban helyi lakosok mindig élveznek valamilyen kedvezményt, és ne feledjük azt sem, hogy a fürdőbelépőket SZÉP-kártyával is meg lehet vásárolni, jelenkeg bármelyik alszámláról.

1. Aquarena Mogyoród

Felnőtt jegy: 7900 forint

Diákjegy: 6400 forint

A tavaly zárvatartó Aquarena Magyarország legnagyobb szórakoztató aquaparkja, Budapesttől 15 percre fekszik, egyedülálló 1,5 kilométernyi csúszdapálya rendszere mellett hűsítő medencékkel, jacuzzival, napernyőkkel és nyugágyakkal várják a strandolni vágyókat június 26-tól minden nap 9 és 19 óra között.

2. Füredi Annagora Aquapark

Felnőtt jegy: 3200 forint, all-in belépő: 6500 forint

Diák jegy (10-18 éves korig): 2900 forint, all-in: 5500 forint

Gyermek jegy (3-10 éves korig): 2500 forint, all-in: 4500 forint

A balatonfüredi aquaparkban hullám-, gyermek-, wellness medencék, és a szaunavilág is várja a strandolókat, összesen 12 medence és 12 csúszda gondolsodik a vízi élményekről. Az all-in belépőkkel nyílik lehetőség a korlátlan csúszdahasználatra. Az árak 200-300 forinttal lettek magasabbak.

3. Aquaworld Resort Budapest

Felnőtt jegy: 6490 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 5290 forint

Gyermek jegy (3-13 éves korig): 3190 forint

Az Aquaworld Resort Budapest különleges tematikájával, hatalmas kupolájával és izgalmas csúszdáival emelkedik ki a budapesti strandok közül. A 16 medencéjén és 11 csúszdáján túl focipálya, játszótér, játszóház is gondoskodik az élményekről. A jegyárak már két éve változatlanok.

4. Rukkel-tó Waterpark

Felnőtt jegy: 2500 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 1500 forint

Gyermek jegy (2-6 éves korig): 1000 forint

(Egész napos csúszdás belépő 6000 forint)

A Rukkel-tónál két hullám, két spirál, egy kamikaze, két twinkamikaze, két black hole, két slope, és két-két nagyobb és kisebb gyermek vízi csúszda is található, és 2019 újdonsága a 150 személyes Aquaglide vízi vidámpark a fürdő honlapja szerint. Ezen túl 5 oszlopos wakeboardpálya és 3-6 méteres ugrótornyok várják a vízi élmények szerelmeseit. A felnőtt jegy a tavalyihoz képest 500 forintot, az egész napos csúszdás jegy 1000 forintot drágult.

5. Demjéni Termál Völgy

Barlangfürdő belépő

Felnőtt jegy: 5990 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 5390 forint

Gyermek jegy (4-8 éves korig): 4890 forint

Gyógyfürdő belépők

Felnőtt jegy: 2 490 forint

Diák/nyugdíjas/gyerek jegy: 2290 forint

Aquapark felár: 2090 forint

Az Egerhez közeli Demjénben 22 medencével - köztük Kneipp-medencével is - 9 csúszdával várják a látogatókat, az aktív kikapcsolódást pedig egy focipálya is szolgálja. Gyermekek örömére árnyékolt medence, játszótér, és különböző medencejátékok is találhatók a fürdőben. Az árak 100 forinttal emelkedtek tavaly óta.

6. Napfényfürdő Aquapolis

Felnőtt jegy: 5700 forint

Diák/senior jegy: 3400 forint

Gyermek (4-14 éves korig): 3100 forint

A legnagyobb szegedi strandon, a Napfényfürdő Aquapolisban óriáscsúszdák, gyermekvilág és termálmedencék egészítik ki a strandolás nyújtotta élményeket, összesen 23 medence , 13 csúszda várja a fürdeni vágyókat, emellett röplabda- és focipálya, valamint lábtenisz is használható. A diákjegy ára még csökkent is, a felnőtt és gyermek minimális nőtt.

7. Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

Kombinált belépőárak a Strandfürdőbe és az Aqua Centrum Csúszdaparkba:

Felnőtt jegy: 4700 forint, hétvégén 5600 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3400 forint, hétvégén 4200 forint

Az Aqua Centrum 18 óriáscsúszdás csúszdapark, melynek alapmotívuma egy középkori vár hangulatát idézi, mesés, játékos elemekkel. A "gyermek szigeten" sárkánycsúszda, gyermekcsúszdák találhatók, míg a vadfolyó, és a csőcsúszdák, zárt-, nyitott-, hullámforma csúszdák a felnőtt közönséget várják. Közös családi élményt a 4 sávos családi csúszda és a lassúfolyó- biztosítja. A legvakmerőbbek a kamikaze, illetve a hagyma csúszdán tehetik próbára bátorságukat.

Az Aqua Centrum extrém ajánlata az ingacsúszda! Izgalmas lehet még a Dragon csúszda is, ahol 16 méter magasból 60km/órás sebességgel csúszhatnak a fürdőzők. A jegyárak tavaly óta nem emelkedtek.

8. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Felnőtt jegy: 4900 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2900 forint

Gyermek jegy (3-14 éves korig): 2500 forint

Sárváron 18 medence, köztük gyógy- és élménymedencék, hullámmedencék, gyermekmedencék, jakuzzik és strandmedencék, mindemellett 23 csúszda, röplabda- és focipálya gondoskodik a strandolók szórakozásáról.

9. Aquacinema Kisvárda

Felnőtt jegy: 4900 forint

Gyerek jegy (2-9 éves korig): 4000 forint

A kisvárdai strand, a régi Várfürdő, mai nevén Aquacinema új medencékkel, élményelemekkel és egy 14 csúszdás csúszdaparkkal várja a fürdőzőket.

10. Zalakarosi Fürdő

Felnőtt jegy: 4800 forint

Diák jegy (6-18 éves korig): 3840 forint

Gyermek jegy (3-5 éves korig): 1200 forint

Zalakaroson sokféle kültéri és fedett gyógymedence, termál- és élménymedence, hullámmedence, merülő medence és úszómedence várja a csobbanni vágyókat, összesen 19 darab. Csúszdákból pedig 23 féle található a fürdőben.

11. Bükfürdő Thermal & Spa

Felnőtt jegy: 4590 forint

Diákjegy: 2890 forint

Bükfürdőn Európa egyik legismertebb és az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője, legmodernebb szaunavilága és különleges Medical Wellness Centruma várja a kikapcsolódni vágyókat. A 14 hektáron fekvő fürdő igazi fürdőkomplexum, 34 medencével, 7 csúszdával várja a feltöltődni, fürdőzni vágyókat. A jegyárak tavaly óta változatlanok.

12. Gyulai Várfürdő

Felnőtt jegy: 2 650 forint, AquaPalota kiegészítőjegy 1900 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2300 forint, AquaPalota kiegészítőjegy 1400 forint

A várfürdő 22 medencével, köztük több gyógy- és élménymedencével, súlyfürdőmedencével, és csúszdamedencével várja a fürdőzni vágyókat. A gyulai komplexum 5 csúszdával is büszkélkedhet. A strandbelépők és az Aquapalota kiegészítő jegy árak nem igazán változtak.

13. Atlantika Vízividámpark

Felnőtt jegy: de. 2500 forint, du. 14 órától 2000 forint

Diák/gyerek jegy: de. 2000 forint, du. 14 órától 1500 forint

Nyugdíjas jegy: de. 1500 forint, du. 14 órától 1000 forint

A Vásárosnaményhoz közeli Gergelyiurgonyán található aquapark az országban egyedülálló módon nem csupán csúszdákkal és nagy, szabadtéri medencékkel rendelkezik, hanem valódi fóka-show-val várja a strandolókat. Összesen 10 medence és 13 csúszda található a fürdőben. A belépőjeggyel valamennyi csúszdát 10 órától korlátlanul lehet használni, viszont szombaton, vasárnap és ünnepnapokon csak egész napos belépőjegy váltható.

14. Aquarius Élményfürdő

Felnőtt jegy: 4500 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3500 forint

Gyermek jegy (6 éves korig): 2800 forint

A vendégek a termálvilág szolgáltatásait igénybe véve pihenhetnek, regenerálódhatnak, ahol beltéri és kültéri gyógyvizes medencék, pezsgőágy, szaunavilág, Kneipp-medence, és pezsgőfürdő is található. Az élményvilágban hullámmedence, vízfüggöny, barlanggal készült vadvízi sodrófolyosó, és különböző óriáscsúszdák várják a vízi élmények szerelmeseit.

A legkisebbeket medencékkel, csúszdákkal, Inka romtemplommal, kincses szigettel és egyéb élményelemekkel kiegészített mesés gyermekvilág várja. A jegyárak tavaly óta 200-300 forinttal kerülnek többe.

15. Hungarospa Hajdúszoboszló

Felnőtt jegy: 4100 forint

Diákjegy: 3000 forint

Gyermek jegy (7 éves korig): 1900 forint

Az egész napra szóló hétvégi jegyárak az Aqua-Palace-ba július 1-től augusztus 31-ig értendők.

Magyarországon itt adtak át elsőként csúszdaparkot még 2000-ben: jelenleg 15 csúszdával és 45 medencével várja a látogatókat. Található itt négypályás versenycsúszda, kamikáze, hidrocsúszda, óriás csavarcsúszda, fekete lyuk, őrült folyó, valamint big hole, Niagara, twister, melyek tizenkét méter magas indítótoronyból indulnak. Az extrém zónában 6 új, izgalmas kalandcsúszda várja a látogatókat: szabadesős alagút, vízhurok, szuperhullám, cunami, űrcsónak, vízcső. A csúszdák 16 méter magas podesztekről indulnak. Igy már összesen 15 óriáscsúszda vehető igénybe az Aquaparkban.

Az Aqua-Palace élményfürdőn túl az Aquapark szolgáltatások csak a strandfürdő belépő megváltása után vehetők igénybe. A strandfürdő belépő felnőtteknek 2800, diákoknak és nyugdíjasoknak 2300 forint. Ha minden szolgáltatást egyben vennénk igénybe, akkor vannak kombinációs csomagok is, amikkel faraghatunk az árból. Tavaly óta nem emelkedtek a belépőárak.

16. Aquaticum Debrecen

Felnőtt jegy: 3800 forint

Gyermek/diák/ nyugdíjas jegy: 3150 forint

A debreceni Mediterrán Élményfürdőben 29 medence, köztük gyógymedence élményelemekkel, váltófürdő, hullám- és élménymedence, gyermekmedence, pancsoló és 14 csúszda található. Ezen túl röplabda- és focipálya, valamint lábtenisz is igénybe vehető. Az árak tavaly óta 300-400 forinttal emelkedtek.

17. Tatabányai Gyémánt Fürdő

Felnőtt jegy: 3700 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2700 forint

A "Családi Víziparadicsom" 15 medencével és 6 csúszdával várja a vízi élmények kedvelőit, 3 élménymedencéje, 1 csúszdamedencéje, jakuzzija, valamint gyermek- és pancsoló medencéje is van. A gyermekbarátabb fürdőzés érdekében játszótér is van a fürdő területén. Az árak tavaly óta 500-700 forinttal emelkedtek.

18. AquaCity Zalaegerszeg

Felnőtt jegy: 2600 forint

Diákjegy: 2000 forint

Gyermek és nyugdíjas: 1200 forint

Óriás csúszda felár +1000 forint.

Zalaegerszegen az Aquacityben egy hullámmedence, egy élménymedence, egy ugrómedence, egy strandmedence, 1-1 gyermek- és pancsoló medence és 3 jakuzzi várja a fürdőzőket. A szórakozásról 13 csúszda, köztük gyermekcsúszda gondoskodik és van röpladbapálya, lábtenisz és játszótér is. A gyermekek számára animációt is biztosítanak. A jegyárak, ha a csúszdajeggyel együtt számoljuk, 600 forintot emelkedtek tavaly június óta.

19. Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark

Felnőtt jegy: 3600 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3000 forint

Gyermek jegy (14 éves korig): 1100 forint

A Kecskeméti Fürdő ötcsillagos minősítésű, 2 900 négyzetméter vízfelülettel és 17 medencével rendelkező fürdő. A komplexumban versenyuszoda, élményfürdő, szaunavilág, gyógymedencék, továbbá wellness és gyógyászati központ is várja a vendégeket. A jegyárak 200-400 forinttal emelkedtek.

20. Várkertfürdő, Pápai Gyógy- és Termálfürdő

Felnőtt jegy: 3500 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2450 forint

A pápai fürdőben 17 medence várja a fürdőzőket, köztük külön fedett és kültéri csúszdamedencék, élmény- és termálmedencék is. Pápán 11 csúszda, röplabdapálya és játszótér gondoskodik a szórakozásról. A jegyek ára tavaly óta 200-300 forinttal nőtt.

21. Oázis Wellness Park Szigetszentmiklós

Felnőtt jegy: 2500 forint

Nyugdíjas/diákjegy: 2000 forint

+1000 forint csúzdajegy

A fenti jegyek hétvégi napijegyek árait tükrözik, viszont a honlap tájékoztatása szerint a hideg vizes szabadtéri strand a korona vírus miatti létszám korlátozó intézkedéseknek köszönhetően ebben az évben korlátozott kapacitással június végétől várhatóan augusztus végéig (08.28) áll vendégek rendelkezésére. A napijegy megszűnt, 5-. ill. 10 alkalmas, korlátlan havi és szezonális bérletekkel látogatható létesítményünk. A strand és a wellness bérlet is tartalmazza a fedett uszoda használatát. A 10 alkalmas bérlet 18 ezer, a nyári szezonális 25 ezer forint/fő.

22. Aqua Land Ráckeve

Felnőtt jegy: 3490 forint

Nyugdíjas/diákjegy: 3190 forint

Gyermek jegy (120 cm alatt): 2890 forint

A feltüntett belépőárakkal igénybe vehető az Aqua Park és a strand is. Az aquapark az Aqua Land főszezonban nyitva tartó részlege, ahol a klasszikus élménystrandolás mellett a strand gondozott, fás, gazdag növényvilággal rendelkező parkjában kellemes lehet a pihenés. A csúszdapark, a gyógy-, és termálvizes medencék, valamint számos további szolgáltatás a család minden tagjának tartogat meglepetéseket.

23. Virágfürdő Kaposvár

Felnőtt jegy: 3300 forint

Ifjúsági/ nyugdíjas jegy: 2300 forint

Kaposváron sokféle gyógymedence, élmény- és termálmedence, úszómedencék és jakuzzi is található, összesen 17, amelyek mellett 4 csúszda gondoskodik a vízi élményekről. A fürdő nagy gondot fordít gyermekbarát szolgáltatásokra, az árnyékolt medencével, gyermekcsúszdával, játszótérrel várja a gyerkőcöket. A nyári kombinált jegyárak tavaly óta változatlanok.

24. Harkányi Gyógy- és Strandfürdő

Felnőtt jegy: 2900 forint

Diákjegy / 62 év felett: 2300 forint

A Harkányban található fürdőben 21 medence és 7 csúszda gondoskodik a fürdőzők szórakozásáról, vannak köztük fedett gyógy- és élménymedencék, és kültéri strandmedencék, jakuzzi, és gyermekmedence is, ezen túlmenően röplabda- és focipálya is várja a vendégeket.

25. Tófürdő Szombathely

Felnőtt jegy: 2200 forint

Diákjegy: 1650 forint

Nyugdíjas jegy: 1750 forint

(Az árak csúszdahasználattal együtt értendők.)

Végül, de nem utolsó sorban, közvetlenül a Csónakázó tó és a kemping mellett terül el 5,4 hektárnyi területen Szombathely szabadtéri fürdője a Tófürdő. Az öt medence mellett a fiataloknak még 5 óriáscsúszda biztosít izgalmas szórakozási lehetőséget. A medencék között a 800 négyzetméteres Kalandmedence a legkedveltebb, ami sodor, spriccel, fúvókázik, masszírozz, pezseg, zuhanyoztat és van egy dombcsúszdája.