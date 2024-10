Tömegek adatait lopták el erről az appról: ha így utaltál pénzt, még a TB-számod is veszélyben lehet

A MoneyGram pénzátutalási szolgáltatás jelentős kibertámadás áldozata lett, amelynek során ügyfelek személyes és pénzügyi adatai kerültek illetéktelen kezekbe. Bár a támadás szeptember 20-án kezdődött és három napig tartott, a vállalat közel három héttel később sem tudott pontos becslést adni az érintettek számáról - számolt be róla a Daily Mail.

A MoneyGram több mint 150 millió ügyfelet szolgál ki világszerte, 200 országban és területen, 430 000 telephelyen keresztül. A hackertámadás során olyan alapvető információk kerültek nyilvánosságra, mint az ügyfelek neve, születési dátuma és elérhetőségei, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és postai címeket.

Az ismeretlen elkövetők ennél érzékenyebb adatokhoz is hozzáfértek, köztük beszkennelt jogosítványokhoz, nemzeti azonosítószámokhoz társadalombiztosítási számokhoz. A vállalat közleménye szerint vezető külső kiberbiztonsági szakértőkkel dolgoznak együtt, és egyeztetnek a bűnüldöző szervekkel.

A MoneyGram igyekezett megnyugtatni ügyfeleit, hangsúlyozva, hogy csak korlátozott számú társadalombiztosítási számot szereztek meg a hackerek. Ugyanakkor a cég elismerte, hogy az érintett információk típusa és mértéke ügyfélcsoportonként változó lehet.

A támadás során napvilágra kerülhettek olyan érzékeny adatok is, mint a közüzemi számlák másolatai, bankszámlaszámok, MoneyGram Plus Rewards számok, sőt egyes tranzakciók részletei is. A cég közölte, hogy vizsgálata még kezdeti szakaszban van, és továbbra is dolgoznak az érintett ügyfelek körének pontos meghatározásán.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Eldurvultak a digitális átverések: új módszerrel fosztanak ki rengeteg magyart a csalók A pandémia ideje alatt nőtt itthon a digitalizáció mértéke, és ezzel együtt a digitális csalások száma is megugrott.

Szakértők szerint a támadás a "social engineering" egy példája lehetett, ahol az elkövető a MoneyGram informatikai ügyfélszolgálatának alkalmazottjaként kért technikai támogatást. A vállalat hangsúlyozta, hogy nem zsarolóvírus-támadásról van szó.

A MoneyGram külön hívóközpontot hozott létre az érintett ügyfelek tájékoztatására, és két évig ingyenes hitelfelügyeleti és személyazonosság-védelmi szolgáltatásokat kínál számukra. A vizsgálatban állítólag a CrowdStrike kiberbiztonsági cég is közreműködik.