Kegyetlen támadás magyar családok, családtagok, munkatársak ellen: ezek a kiberbanditák nem válogatnak

Az ESET kutatása szerint a leggyakrabban használt androidos megfigyelő-kémkedő alkalmazások olyan sebezhetőségekkel vannak tele, amelyek nem csak az áldozatokra nézve jelentenek súlyos fenyegetést, de ezenfelül a zaklatók adatait és biztonságát is nagyban veszélyeztetik.

A mobilos megfigyelő-kémkedő alkalmazás, más néven „spouseware”, azaz „házastárs vírus” egy olyan rejtett megfigyelő szoftver, amelyet a zaklató az áldozat tudta nélkül titokban telepít rá annak eszközére. Ehhez az elkövetőnek általában rövid időre fizikailag is hozzá kell férnie az áldozat eszközéhez, ezért a zaklatók gyakran az áldozat közeli családtagjai, esetleg ismeretségi vagy munkahelyi köréhez tartoznak.

A mobilos megfigyelő appos kémkedés egyre gyakoribb fenyegetés, amelyet legálisan értékesítenek különböző webhelyeken. Az ESET telemetriai adatai szerint a megfigyelő-kémkedő app-észlelések száma 2020-ban mintegy 48 százalékkal emelkedett a 2019-es évhez képest. Kutatásunkban több, mint 80 ilyen androidos megfigyelő-kémkedő app családot vizsgáltunk meg, a biztonsági problémákra és a kódjukban lévő kihasználható adatvédelmi hibákra összpontosítva

– magyarázta Lukáš Štefanko, az ESET kutatója.

Ártatlannak tűnő alkalmazások

A megfigyelő-kémkedő app - többek között - leköveti az áldozat eszközének GPS-helyzetét, az áldozat beszélgetéseit, képeit és a böngészési előzményeit is. Emellett az összes adatot tárolja és azokat a kémkedő részére titokban továbbítja - ezért döntött úgy az ESET, hogy alaposabban megvizsgálja, miként kezelik az alkalmazások készítői az így megszerzett személyes adatokat.

A gyártók úgy tudnak észrevétlenek maradni és elkerülni azt, hogy megfigyelő-kémkedő appként jelöljék meg a termékeiket, hogy sok esetben gyermekek, alkalmazottak vagy nők számára védelmet nyújtó alkalmazásként aposztrofálják ezeket a programokat. Ugyanakkor a weboldalaikon sokszor megjelenik a „kémkedés” szó is, tehát nem olyan nehéz megtalálni ezeket az online eszközöket – még csak nem is kell hozzá darkwebes vagy illegális oldalakat böngésznünk.

Az alábbi képernyőkép az egyik legkellemetlenebb példája annak, amikor egy alkalmazás hamisan azt állítja, hogy a nők biztonsága érdekében kémkedik utánuk. A leírás szerint a nyomonkövetésükkel megelőzhető a nők megerőszakolása.

Mivel a megfigyelő-kémkedő alkalmazások etikailag megkérdőjelezhető viselkedésre ösztönözhetnek, a legtöbb mobilbiztonsági megoldás nemkívánatosként vagy károsként jelöli meg azokat. Tekintettel arra, hogy ezek az alkalmazások több információt gyűjtenek, tárolnak és továbbítanak, mint bármelyik másik, az áldozatok által telepített alkalmazások közül, az ESET kutatói kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan védik ezt a hatalmas mennyiségű, különösen bizalmas adatot.

Az ESET manuálisan vizsgálta meg 86 különböző gyártó 86 androidos megfigyelő-kémkedő applikációját: elemzésükben zaklatónak nevezik a megfigyelő-kémkedő appot telepítő, majd távolról megfigyelő és irányító személyt; a célszemélyre, akit a zaklató a vírussal titokban megfigyel, a leírásban áldozatként hivatkoznak. Támadónak pedig azt a harmadik felet nevezik, akiről általában sem a zaklatónak, sem az áldozatnak nincs tudomása. Ez a külső kibertámadó képes távolról kiaknázni a megfigyelő-kémkedő appok vagy más megfigyelő-szolgáltatások biztonsági- vagy adatvédelmi réseit, sebezhetőségeit.

Az elemzés során a kutatók számos súlyos biztonsági és adatvédelmi problémát azonosítottak, amelyeket kihasználva egy külső támadó át tudja venni az irányítást az áldozat eszközei felett, továbbá a zaklató fiókja felett is. Emellett könnyen megszerezheti az áldozat adatait, hamis bizonyítékokat tölthet fel az eszközére, amivel gyanúba keverheti, vagy távoli kódfuttatással akár tetszőleges parancsokat is végrehajthat a gyanútlan áldozat okostelefonján.

Az 58 Android-alkalmazás közül az ESET összesen 158 biztonsági és adatvédelmi problémát fedezett fel, amelyek komoly fenyegetést jelentenek nem csak az áldozatra nézve, de még a zaklató, sőt esetenként maga az alkalmazás gyártója is bizonyos mértékű kockázatnak van kitéve.

Az ESET a biztonsági rések 90 napon belüli koordinált nyilvánosságra-hozatalával kapcsolatos irányelveinek megfelelően többszörösen is értesítette ezekről a problémákról az érintett gyártókat. Sajnos ezek közül eddig mindössze hat gyártó javította ki az alkalmazásaikban észlelt problémákat. Negyvennégy gyártó egyáltalán nem válaszolt a megkeresésekre, hét pedig megígérte, hogy hamarosan megoldja a problémákat egy közelgő biztonsági javító frissítéssel. Emellett volt egy olyan gyártó is, amelyik úgy döntött, hogy egyáltalán nem javítja ki a jelzett problémákat.

A felfedezett biztonsági és adatvédelmi problémák

Az 58 megfigyelő-kémkedő app-alkalmazás 158 biztonsági és adatvédelmi problémájának alábbi sorrendjét az előfordulásuk gyakorisága határozta meg.

A kutatás figyelmeztetésként szolgálhat a stalkerware szoftverek felhasználói számára, mivel házastársaik, szeretteik, munkatársaik titkos alkalmazásokkal való ellenőrzése nemcsak etikátlan, de ráadásul ezzel még el is lophatják a résztvevők személyes és bizalmas információit, illetve kibertámadás és csalás áldozataivá is válhatnak. Mivel szoros kapcsolat állhat fenn a zaklató és az áldozat között, a zaklató privát információi is könnyen kiszivároghatnak. Az ESET kutatásából emellett még az is kiderül, hogy néhány megfigyelő-kémkedő app az alkalmazást használó zaklató adatait is eltárolja, valamint azután is tovább gyűjti az áldozatok adatait, hogy a zaklató már kérte az adatok törlését.

A teljes átfogó jelentés, angol nyelven ITT érhető el.