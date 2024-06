Nyomozás indult Bíró Ica ügyében: itt valami nagyon nem stimmel

Nyomozást indított a rendőrség Bíró Ica ügyében: állítólag hamis papírokkal szerezték meg a lakását.

Min arró a Pénzcentrumon többször is beszámoltunk, öt éve harcol az elveszített házáért Bíró Ica, ügyében most kedvező fordulat állhat be: a rendőrség elindította a nyomozást,

Az elmúlt években a Metal Lady-t háromszor is kilakoltatták, de ő kitartott igaza mellett.

Egy új végrehajtótól dokumentumokból kiderült, hogy hamis, lejárt papírok alapján hajtották végre a kilakoltatásaimat, erre a tényre pedig nemrég bukkantak rá az ügyvédeim. Miután eddig több körben is visszautasították a korrupciós perre és csalással szembeni nyomozásra beadott kérvényeimet, most másképp adtuk be a dokumentumokat és végre elindították a nyomozást

- nyilatkozta a Blikknek. A Metal Lady ingatlanait állítólag havi több millió forintért adják bérbe. Azt reméli, a ez a fordulat végre pontot tehet az évek óta húzódó ügy végére és bebizonyosodhat az igaza.