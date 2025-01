Hihetetlen, kiszivárgott a nagy hír: ekkor érkezhet az új Nintendo Switch

Az elmúlt időszakban számos találgatás látott napvilágot a Nintendo Switch utódjával kapcsolatban, ám most úgy tűnik, konkrét dátum is kiszivárgott a várva várt konzol érkezéséről. Egy olasz weboldal információi szerint a Nintendo Switch 2 és kiegészítői 2025 márciusának végén kerülhetnek a boltok polcaira- számolt be a PCW.

Az UAGNA nevű olasz portál arról számolt be, hogy a konzolhoz tartozó kiegészítők - beleértve a Nintendo saját és külső gyártók termékeit is - 2025. március 28-án jelenhetnek meg a piacon. Ez alapján feltételezhető, hogy maga a konzol is ekkor debütálhat. Bár az ilyen jellegű információkat érdemes fenntartásokkal kezelni, a dátum nem tűnik teljesen valószerűtlennek.

Korábbi pletykák szerint a Switch 2 hivatalos bemutatója már 2024 januárjában megtörténhet, amit gyorsan követne a márciusi megjelenés. Ez a menetrend felgyorsítaná az eseményeket az eredeti Switch-hez képest, amely 2016 októberében került bejelentésre, és csak 2017 márciusában került a boltokba.

A hardver specifikációiról már korábban is szivárogtak ki információk. Úgy tűnik, a Nintendo ismét az NVIDIA-val működik együtt, és a Tegra 239 SoC-t használja majd az új konzolban. Ez a chip egy nyolcmagos CPU-t tartalmaz 12 ARM Cortex-A78AE maggal, valamint egy Ampere architektúrára épülő GPU-t 2048 CUDA maggal. A konzol várhatóan támogatni fogja az NVIDIA DLSS Super Resolution és Ray Reconstruction technológiákat is.

Azonban nem minden hír pozitív a teljesítménnyel kapcsolatban. A szivárogtatások szerint dokkolt módban a Switch 2 csak 4K felbontást és 30 képkocka/másodperces teljesítményt kínál majd, ami 2025-ben elmaradhat a konkurens konzolok képességeitől. Ennek ellenére az elemzők bizakodóak: előrejelzéseik szerint a Switch 2 eladásai akár a 80 millió darabot is elérhetik 2028-ra.

A konzol sikerének kulcsa természetesen a játékkínálat lesz. A Metroid Prime 4 lehet az egyik olyan nagy cím, amely a Switch 2-n is megjelenik, hasonlóan ahhoz, ahogy a The Legend of Zelda: Breath of the Wild az eredeti Switch egyik nyitócíme volt. A visszafelé kompatibilitás mellett azonban elengedhetetlenek lesznek az exkluzív címek is, hogy az új konzol igazán nagy lendületet kapjon a piacon.

A rajongók most izgatottan várják, hogy a Nintendo hivatalosan is megerősítse ezeket a híreszteléseket, és végre pontos információkat kapjanak a Switch 2 megjelenéséről és képességeiről.