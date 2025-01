Furcsa számokat húztak ki az európai szuperlottón: rengeteg magyar bosszankodhat, hajszálra volt a jackpot

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/1. heti, pénteki nyerőszámait. A főnyereményt ezúttal sem vitte el senki, így a jövő héten már 69 millió euró, azaz 28,4 milliárd forint lesz a jackpot.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai az 1. játékhéten, pénteken:

1; 20; 21; 27; 29. 8; 10.

A legmagasabb nyeremény ezúttal az 5+1-es nyerőosztályban született, három külföldi játékos fejenként 371 565 eurót (átváltva, mostani árfolyamon több mint 154 millió forintot) nyert. 12 magyar játékos is örülhet most nagyon, ugyanis a 4+1-es nyerőosztályban 146 675 Ft-ot nyert. Az alacsonyabb nyerőosztályokban még kb. 14 ezer magyar is hazavitt kisebb-nagyobb összeget.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 216 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, de ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

