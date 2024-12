Ezek a legjobb korcsolyapályák Budapesten: ennyiért csúszkálhatsz a 2024-2025-ös szezonban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Budapesten idén is több helyszínen nyíltak jégpályák, köztük ingyenes és fizetős opciók is vannak. Az árak 10-20%-kal emelkedtek tavalyhoz képest: a belépők átlagosan 2000-2500 Ft között mozognak, míg a korcsolyakölcsönzés általában 1000-1500 Ft. A Városligeti Műjégpálya a legnagyobb és legdrágább opció, hétvégi ára akár 4000 Ft is lehet, míg az ingyenes korcsolyázási lehetőségek, mint a Müpa vagy az Óbudai Fő tér, továbbra is népszerűek.

A korcsolyázás nemcsak szórakoztató, de remek mozgásforma is, amely erősíti az izomzatot, javítja az egyensúlyt és fejleszti a koordinációt. Emellett kiváló szabadtéri program a családok és barátok számára, különösen a karácsonyi időszakban, amikor sok helyszínt ünnepi hangulat övez. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A korcsolyázás ára idén jellemzően 10–20%-kal emelkedett az előző szezonhoz képest, amely részben az energiaárak növekedésének és az inflációnak tudható be. A téli szezonban Budapesten rengeteghelyen lehet korcsolyázni, köztük kisebb ingyenes pályákon és nagyobb, fizetős helyszíneken is. A fizetős pályákon az átlagos belépődíj 2000–2500 Ft között mozog, a korcsolyakölcsönzés pedig általában 1000–1500 Ft-ba kerül. A legdrágább pályák közé tartozik a Városligeti Műjégpálya, ahol hétvégén a belépő 4 ezer forint egy felnőttnek, a gyerekjegy ára 3 ezer forint. Ingyen például a Müpa Jégpályán vagy a Szent László téren csúszhatunk. Városligeti Műjégpálya A legnagyobb jégpályán Budapesten a belépőjegy hétköznap 2000-3000 Ft között van, hétvégén pedig 3000-4000 Ft, korosztálytól függően. Korcsolyakölcsönzés is lehetséges, ez 3000 Ft​. Csepeli Jégpark Itt a belépő 2500 Ft, csepeli lakosoknak kedvezményesen 1500 Ft. A korcsolyabérlés ára 1500 Ft. A pálya egyedi, jégfolyosóval bővített kialakítással várja a látogatókat​. Müpa Jégpálya A színes fényekkel kivilágított Müpa Jégpálya az intézmény egy érvényes belépőjegyével az előadás napjáig egy alkalommal, két órára ingyenesen látogatható. Városháza Park November 15-től február 2-ig mindennap a Városháza parkba csúszhatunk. A jégfolyosóval kibővített jégpálya hétfőtől szerdáig reggel 8-tól 20 óráig, míg csütörtöktől vasárnapig 21 óráig tart nyitva. A belépőjegy egységesen 2500 Ft-ba kerül. A helyszínen korcsolya kölcsönzésére is van lehetőség, melynek díja 2500 Ft. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Horváth Mihály tér A Horváth Mihály téren két hónapon át lehet korizni ingyen a 300 négyzetméteres pályán 2024. november 29-től 2025. február 2-ig. Lehet korcsolyát bérelni, 36-os méretig 800, 37-es mérettől 1600 forint a díja. Óbudai Fő téri Jégpálya Ingyenes pálya az adventi időszakban, főként a környékbeli iskolások és óvodások számára fenntartott délelőtti időszakokkal. Jégkert A Széna téren található Jégkert minden este különleges hangulattal várja a korcsolyázni vágyókat, éjszakai fényekkel és zenével. A belépődíj felnőttek és diákok számára 3500 Ft, míg gyerekek és nyugdíjasok kedvezményes áron, 2500 Ft-ért élvezhetik a jégpálya örömeit. Bókay-kert November 29-én megnyílt a jégpálya a Bókay-kertben, amely 450 négyzetméteren várja a látogatókat. A pálya minden nap 15 órától van nyitva. A belépődíj 2000 Ft fejenként, de helyi lakosok kedvezményesen, mindössze 1000 Ft-ért léphetnek be. Korcsolyabérlésre is lehetőség lesz, 1200 Ft-os áron. Újpest Újpesten idén is van lehetőség nyílik ingyenes korcsolyázásra! November 30-án, szombaton nyílt meg az adventi vásár Újpest központjában, a Szent István téren, ahol egy ingyenes jégpálya is várja a látogatókat egészen január 5-ig.

Címlapkép: Getty Images

