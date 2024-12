Mitől különleges december 3-a? Új trend terjed a TikTok-on: ez pulcsi ajándékozás jelentése

A TikTok-on új trend hódít december 3 hashtaggel - írja a ComingSoon. De mit is jelent, honnan ered ez a trend? Mutatjuk.

A közösségi média platformokon rendszeresen felbukkannak új trendek, amelyek villámgyorsan terjednek a felhasználók között. Ezúttal a TikTok-on kapott szárnyra egy új jelenség, amely a "december 3" hashtag köré épül. A trend hátterében egy népszerű dal áll, és a szerelmes párok körében vált különösen népszerűvé.

A december 3-trend középpontjában Conan Gray "Heather" című dala áll. A szám első sora így hangzik: "I still remember the third of December, me in your sweater / You said it looked better on me than it did you". Ez a dalszöveg ihlette meg a TikTok-felhasználókat, akik videókat készítenek arról, ahogy pulóvert ajándékoznak szerelmüknek, vagy éppen ők kapnak egyet párjuktól.

Bár sokan osztanak meg december 3-ához kapcsolódó videókat, nem lehet tudni, hogy valóban követik-e ezt az új "hagyományt". Conan Gray 2022-ben egy Instagram-bejegyzésben reagált a jelenségre: boldog heather napot kívánt december 3-án, és azt írta, készített pár pulcsit azoknak, akik ma nem kapnak. A trend népszerűségét látva Conan Gray üzleti lehetőséget is felfedezett benne. 2020-ban, a dal megjelenésének évében limitált kiadású pulóvereket dobott piacra, amelyeket kizárólag rajongói vásárolhattak meg a weboldalán, ezzel is megemlékezve december 3-áról, mint a "Heather-napról".

Az énekes ugyanebben a posztban köszönetet mondott rajongóinak a dal sikeréért. Erről a bizonyos dalról van szó: