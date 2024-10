Színt vallott a Szerencsejáték Zrt.: valósággal megkopasztják őket a rafkós magyar sportfogadók

A hazai sportfogadás aktuális helyzetéről tartott sajtóbeszélgetést október 25-én a Szerencsejáték Zrt., amin a Pénzcentrum is részt vett. Az események elhangzott többek között, hogy mivel a legnagyobb nemzetközi focikupák lebonyolítása megváltozott, ezért a fogadások menete is átalakuláson megy át Magyarországon.

"A nemzetközi kupák rendszerét megváltoztatta az UEFA, ezzel párhuzamosan a fogadások is megváltoztak. Több a meccs, és ezáltal több a fogadás is" – számolt be erről Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, aki elmondta azt is, hogy amikor Bajnokok Ligája hét van, akkor messze azok a mérkőzésekre fogadnak a legtöbben. Ilyenkor a Bajnokok Ligájára történő fogadásszámok négyszer nagyobbak, mint a második legnépszerűbb események.

Az adatokból a szakemberek látják azt is, hogy a hazai sportfogadóknál a legnagyobb csapatok a legnépszerűbbek. Horváth Zoltán beszélt arról is, hogy egy sporteseményre mostanra nagyon megnőtt a fogadási lehetőségek száma. Így jelenleg egy mérkőzésre kb. 900 különböző fogadást lehet leadni. A vezető elmondta azt is, hogy idén indították el az úgynevezett Korai kifizetés funkciót, ami azt jelenti, hogy a játékosnak lehetősége van kiszállni a fogadásból már akkora, ha az általa nyertesnek tett csapat 2 góllal elmegy.

Azt kell mondanom, hogy a Korai kifizetés funkciót az elején némileg alulterveztük, és igencsak fájt nekünk, hogy a kiszállásokat ki kellett fizetnünk

- mesélte Horváth Zoltán, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy soha nem volt a sportfogadásoknál ekkora visszafizetési aránya a Szerencsejáték Zrt.-nek, mint most. A szakember úgy fogalmazott, hogy bevételben hihetetlen erősnek számít náluk a sportfogadás, de jövedelmezőségben azért még mindig messze az Ötöslottó viszi a prímet a cégnél.

A vezető elmondta azt is, az új Korai kifizetés funkcióval máris voltak nagy nyertesek, volt aki ilyen kiszállással 4700 forintból 1,7 milliót nyert. De olyan is, aki 20000 forintból 2 milliót. Megtudtuk azt is, hogy az itthoni fogadóknál a tavalyi évben nagyon erős volt a Szoboszlai-hatás, akkor minden héten a Liverpool meccsei voltak a legnépszerűbbek. Ezzel párhuzamosan viszont itthon töretlen népszerűségnek örvendenek a Fradi meccsei.

Horváth Zoltán kitért arra is, hogy az élő fogadások 60-40 százalékba verik a meccs előtti fogadásokat. És Magyarországon is egyértelműen látszik, hogy sokkal inkább online fogadnak az emberek. De például az "ülve fogadás" nagyon megy Görögországban, és Svájcban is, de például Norvégiában már személyesen nem is lehet sportfogadni.