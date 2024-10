Ismét megnyitja kapuit Budapest kedvenc téli szórakozóhelye: ennyibe kerül a belépő a családnak

A Lumina Park már első pillanatban a budapestiek kedvelt téli programja lett. Az nem is kérdés, ismét lesz fénypark a Margitszigeten. A Mesebeli Filmfesztivál október 25-től nyit meg, és egészen jövő márciusig vár minden érdeklődőt a Palatinus strandon. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, Borosné Szűts Ildikó, a társaság vezérigazgatója és Jan Szagdaj, a Lumina sp. z o. o. vezérigazgatója.

A Lumina Park ebben az évben is visszatér a Palatinus strandra – immár harmadik alkalommal, ezúttal is más tematikával. A fénypark mára hagyománnyá és népszerű találkozóhellyé vált a Margitszigeten. Kezdettől fogva egyben a főváros egyik legnagyobb téli attrakciója is lett, melyet az elmúlt két évben több, mint 350 ezer látogató keresett fel.

Az őszhöz közeledve a Lumina Park kedvelői már csak azt várták, milyen témával készülünk ezúttal. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és lengyel partnere, a Lumina sp. z o. o. ez alkalommal egy hatalmas filmfesztivált varázsolt a Palatinus strand díszletei közé.

Belépőjegy ára a Lumina Parkba

Normál jegy: 4600 forint, kiemelt időszakban 4 900 forint

Kedvezményes jegy: 4100 forint, kiemelt időszakban 4 500 forint

Családi jegy: 15 900 forint, a kiemelt időszakban 16 900 forint

Filmekből és könyvekből jól ismert illusztris meseszereplőink, hőseink és történeteink jelennek meg a fényparkban. A nagy klasszikusok közül Némó kapitány bámulatos, egyben rémisztő víz alatti világával és fantasztikus Nautilus tengeralattjárójával; Robin Hood, a tolvajok fejedelme és társai a sherwoodi erdőből vagy Artúr király varázserejű kardjával, Merlin, a varázsló és a Kerekasztal lovagjai. Találkozhatunk King Konggal és persze generációk nagy kedvenceivel, a Disney figurákkal, vagy ma már kultfilmek szereplőivel, mint Darth Vader, Mr. Bean vagy éppen a Jurassic Park dinoszauruszai. Beléphetünk Narnia világába, és elképzelhetjük, ahogyan az Űrodüsszeia egyik karakterének bőrébe bújva távoli bolygókat fedezünk fel.

A Lumina Park Mesebeli Filmfesztiválja egy-másfél órás sétával bejárható, nyitva 2024. október 25-től 2025. március 2-ig, minden nap sötétedéstől 21 óráig.