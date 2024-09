Az Oasis után újabb legendás zenekar tér vissza: ekkor jelenik meg az új albumuk

A Linkin Park hét év után új énekessel és friss zenével tér vissza, új albumuk november közepén jelenik meg. A zenekar Emily Armstrongot, a Dead Sara korábbi énekesnőjét választotta frontembernek Chester Bennington tragikus halála után.

A Linkin Park csütörtökön bejelentette, hogy új énekessel és friss zenével tér vissza – írja a TMZ. A zenekar először áll össze Chester Bennington 2017-es halála óta, és bemutatták új frontemberüket, Emily Armstrongot, aki korábban a Dead Sara együttes énekese volt.

A zenekar alapító tagjai – Mike Shinoda, Brad Delson, DJ Joe Hahn és Phoenix – továbbra is maradnak a csapatban, az új album pedig november 15-én jelenik meg "From Zero" címmel. Ez lesz az első album a Linkin Parktól a 2017-es "One More Light" óta, amely két hónappal Bennington halála előtt jelent meg.

A Linkin Park és a Dead by Sunrise frontembere, Chester Bennington, 2017. július 20-án lett öngyilkos, hosszú éveken át tartó depresszióval küzdött.