Súlyosan megdrágul rengeteg magyar kedvenc streaming programja: ezt nem láttuk jönni

Jelentős drágulással kell számolniuk azoknak, akik szeretnének reklám nélkül YouTube-ot nézni. Október 6-tól ugyanis 2 690 forintról 4 790-re ugrik a YouTube Premium ára - írja a Blikk.

Október 6-tól 2 690 forint helyett 4 790 forintot kell fizetnie azoknak, akik YouTube Prémiumot használnak. A cég a drágulással kapcsolatban azt írta: muszáj volt megemelniük az árat „annak érdekében, hogy továbbra is el tudják látni feladatukat”.

Nem volt könnyű meghoznunk ezt a döntést, de ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy folytassuk a Premium szolgáltatás fejlesztését

– olvasható a cég levelében.

A körülbelül 78 százalékos áremelés egészen extrém az eddigi streamingszolgáltatós drágulások között is. Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy szeptembertől árat emel például a Netflix is, ahol eddig 3 490 forint volt a standard előfizetés, szeptember 19-től 3 990 forint lesz. A Basic csomag ára marad 2 890 forint havonta, a Prémiumé pedig 5 090.