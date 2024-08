Újabb kérdés osztja meg a magyarokat tömegesen: jöjjön vagy maradjon a mesterséges intelligencia?

Minden harmadik család már valamilyen módon használja az AI-t az oktatáshoz, de ugyanennyien el is utasítják a modern technológiát – derül ki a MediaMarkt és az Opinio közös reprezentatív felméréséből, amelyet az iskolakezdés alkalmából készítettek 1150 fő bevonásával. A kutatásból az is kiderül, hogy a 6-14 éves gyereket nevelő szülők 42%-a minden nap tanul a gyerekével - derül ki a MediaMarkt és az Opinio közös reprezentatív felméréséből.

Hamarosan becsengetnek, ám nemcsak a gyerekek számára kezdődik el az iskola, a tanév a szülőket is kihívás elé állítja. A MediaMarkt az őszhöz közeledve kíváncsi volt arra, hogy mit jelent az iskolakezdés a szülők nézőpontjából. A karantén-időszakban jellemző otthoni tanítás továbbra is velünk maradt, legalábbis a 6-14 éves diákot nevelő szülők körében, hiszen 42%-uk napi szinten tanul a gyermekével otthon. Az anyák valamivel jobban kiveszik a részüket ebből a feladatból, hiszen 45%-uk foglalkozik minden nap a tananyaggal, míg az apák 39%-a szán időt arra, hogy együtt tanuljon gyermekével.

Sok szülő a nagyobb dolgozatok/felmérők előtt (27%) ül le tanulni gyermekével, míg 16%-uk hétvégente szakít néha időt a lecke közös átnézésére. Mindössze 15% azoknak az aránya, akik nagyon ritkán, vagy soha nem tanulnak együtt a gyermekükkel. A gyermekükkel tanuló szülők többsége (42%) alkalmanként 1-2 órát, míg harmaduk (33%) fél-egy órát szán erre a tevékenységre.

Tízből hat gyereknek saját “kütyüje” van

A családok többsége a gyermek tanulásához mobiltelefont (55%), laptopot (45%), asztali számítógépet (28%), tabletet (24%) és ebookot (7%) használ, azonban közel negyedük (24%) semmilyen elektronikai eszközt nem vesz igénybe segítségképpen. Háztartásonként az is eltérő, hogy egy családra hány elektronikus, tanulást segítő eszköz jut. A kutatásban résztvevő szülők több, mint fele (59%) nyilatkozott úgy, hogy iskoláskorú gyermekének van saját kütyüje, míg mindössze 23% mondta, hogy a gyerek a szülő eszközén tanul. A családok 12 százalékánál egy-egy közös használatú eszköz van csupán.

Minden harmadik iskolás családjában bevetik a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligencia (AI) használata napjaink egyik legaktuálisabb kérdése és hatalmas vitákat gerjeszt a szakemberek és a laikusok körében is. A kutatás igazolta, hogy valóban megosztottak a szülők a kérdésben: 33% használja valamilyen módon az AI-t a gyermekkel való tanuláshoz, 33% nem használja, de érdeklődik iránta, 33%-pedig elutasítja az új technológiát erre a célra.

Abban is megoszlanak az eredmények, hogy miként használják a mesterséges intelligenciát: 13%-uk közösen használja az AI-t, míg 11%-uk esetében csak a szülők fordulnak a technikához, hogy segítséget kapjanak egy nehezebb témában. Kilenc százalék azoknak az aránya, akiknél a diák önállóan használja a mesterséges intelligenciát.

„2024-ben az AI forradalma zajlik, előbb-utóbb mindannyiunk életére hatással lesz az új technológia. Fontos, hogy a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket jól és tudatosan használjuk fel, előnyeit több területen is integrálni tudjuk. A gyermekek otthoni tanulása, a készségeik fejlesztése egy olyan téma, amelyben az AI hatékonyan tud segíteni a jövő nemzedékeinek - de a szüleiknek is. Kutatásunk szerint ezt egyre több család is felismeri” - mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezetője.

Veszély vagy önállóságra nevelés a digitális tanulás?

A tanulást segítő lehetőségek közül a szülők az oktatóvideókat találják a leghasznosabbnak (29%), de sokan szeretik a különböző tanulós applikációkat is (22%). A mesterséges intelligencia is felkerült a listára 8%-kal, azonban a szülők ötöde (20%) úgy nyilatkozott, hogy semmilyen online megoldást nem vesz igénybe a gyermeke tanulásához.

A kutatás arra az alapkérdésre is kereste a választ, hogy miként viszonyulnak a szülők a gyermekeik „kütyü”- használatához. A többség (43%) úgy véli, hogy az elektronikus eszközöké a jövő, ezért fontos, hogy a gyermek mielőbb megtanulja jól használni ezeket. A szülők 34%-a is osztja ezt a véleményt, azonban ők erősen korlátozzák az okoseszközök használatát. Tizennégy százalék azoknak az aránya, akik inkább a veszélyt látják az eszközökben és szeretnék, ha gyermekük minél ritkábban nyúlna a telefon és a tablet után. A maradék 10% úgy véli, hogy az élet majd megtanítja a gyereket a technika használatára - ők nem érzik, hogy nekik feladatuk lenne ebben.