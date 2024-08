Óriási a felháborodás Azahriah szeptemberi koncertje miatt: idegesek a rajongók, sokan reklamálnak

Pár óra alatt ismét teltházas lett Azahriah budapesti koncertje. Baukó Attila szeptember elején a Budapest Parkban áll majd színpadra és ahogy az a korábbi tapasztalatok alapján megjósolható volt, ezúttal is több ezren próbáltak meg bejutni a felkapott előadó fellépésére. Még a húzós árak sem rettentették el a rajongókat, akik közül nagyon sokan úgy néz ki, lemaradnak a buliról- írja a Blikk.

Azahriah szeptemberi budapesti koncertje a Budapest Parkban néhány óra alatt teltházas lett, ami jól mutatja a fiatal előadó iránti hatalmas érdeklődést. A jegyeket kedd reggel kezdték árusítani, és 4,5 óra alatt el is fogytak, így körülbelül 12 ezer rajongó biztosította a helyét a koncertre, annak ellenére, hogy a legolcsóbb belépő is közel 15 ezer forintba került.

Azahriah népszerűsége nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is egyre nagyobb: augusztusban Skóciában is teltházas koncertet adott. Korábban a Sziget fesztiválos fellépésére még New Yorkból is érkeztek rajongók, hogy láthassák az előadót. A mostani budapesti koncert iránti óriási érdeklődés sem meglepő, hiszen Azahriah májusban három egymást követő teltházas koncertet adott a Puskás Arénában is.

Annak ellenére, hogy a jegyárak magasak voltak, a rajongók körében nagy volt a kereslet. Azonban sokan nem jutottak belépőhöz, ami némi elégedetlenséget szült, főleg a magas árak és a gyors eladás miatt.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán