Ez a drága hobbi hódít a magyarok körében: valósággal tömegeket vonz a Balatonra

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon a szörfözés, ami nem is csoda, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Balatonon kívül még rengeteg tavunk van, ahol űzhetjük ezt a vízi sportot. A szörfözés egy nagyszerű módja annak, hogy megtapasztaljuk a természet közelségét, és élvezhessük a hullámok örvénylését, valamint arra is jó, hogy átlépjük a saját korlátjainkat. Az elmúlt időszakban ráadásul komoly nemzetközi sikerekkel is gazdagodott a sportág. Természetesen ahhoz, hogy a szörfözés örömet okozzon, érdemes megtanulni az alapvető szörfszabályokat, és megfelelően felkészülni. A téma kapcsán Utassy Loránddal, a magyar válogatott szövetségi kapitányával beszélgettett a HelloVidék cikkében.

A nyári forróságban, aki csak teheti a vízparton próbálja átvészelni a hőséget. A legtöbb embernek az önfeledt fürdőzés, napozás, hajókázás jelenti a kikapcsolódást, ezzel szemben nagyon sokan vannak olyanok, akik sokkal extrémebb élményeket keresnek a tavon. Ilyen a szörfözés is, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban, ami nem is csoda, hiszen nemtől, kortól, testsúlytól, edzettségi szinttől függetlenül bárki megtanulhat szörfözni.

A szörfözés több mint egy sport, ez egy életstílus, ami remek alkalom arra, hogy közelebb kerüljünk a természethez. A szörfözés nemcsak egy remek módja annak, hogy kikapcsolódjunk, de egyben egészséges is, mivel a légzés, az egyensúlyozás, és a koncentráció kombinációjára van szükségünk.

A szörf egy remek módja annak, hogy megfeledkezzünk a hétköznapok szürkeségétől, ahhoz azonban, hogy megfelelően elsajátítsuk ezt a hobbit nem árt megfelelően felkészülni. Szerencsére ma már a Balaton tele van különböző szörf iskolákkal, ahol rövid idő alatt könnyen elsajátíthatjuk az alapokat.

Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk mert jó pár tavunk van. Balatontól kezdve a fertőtől, a Velencéig, de ott vannak még a kisebb tavaink is, pl: Orfűn, vagy Tisza mentén, ahol több ezren sportolnak, úgyhogy jól állunk

- kezdte a lapnak Utassy Loránd szövetségi kapitány. Magyarországon jelenleg olyan 150-300-ra tehető azok száma, akik sportolói szinten űzik ezt a tevékenysége, de ezek közül nem mindenki mindig versenyez.

A szövetségi kapitány szerint manapság már könnyen el lehet sajátítani az alapokat, amire a Balaton kiváló helyszín, főleg a déli part, azon belül Fonyód, Szántód, Zamárdi, Siófok ahol több szörfiskola vagy szörf egyesület is működik. Mint mondta, mindenképpen valamilyen szörftáborban érdemes elkezdeni a tanulást a gyerekeknél, vagy pedig egy szörfiskolában. A szakember szerint ez igaz a felnőttekre is, mivel csak úgy saját fejjel nekimenni a hullámoknak könnyen kudarccal végződhet.

Ha lehet, akkor valamilyen szervezett keretek között ismerkedjenek meg a sportággal a fiatalok is, legfőképp azért, hogy ne végződjön csalódással, ha ezt betartjátok, vagy betartja mindenki, akkor viszont pár nap alatt el lehet jutni az alapokhoz, ahonnan már el tudunk menni A-ból B-be, B-ből C-be, C-ből A-ba tehát már meg tudod tervezni az útvonaladat, és biztonságosan tudsz közlekedni

- hívta fel a figyelmet, majd hozzátette, hogy a déli part ebből a szempontból egészen más, mert ott leér még az ember lába, ami egy vihar esetén rendkívül fontos biztonsági tényező. Utassy Loránd elárulta: alapesetben egy másfél-két órás képzésnek az árai jelenleg olyan 15-30 ezer forint között mozog, igaz ehhez biztosítva van minden felszerelés. Mindennel együttvéve egy 5-6 napos szörftábor olyan 100-130-140 ezer forint körül van. Ez természetesen lehet olcsóbb is attól függően, hogy étkezéssel ellátott bentlakásos táborról van szó, vagy sem.

A szakember kiemelte, hogy a különböző egyesületek manapság már széles körű szolgáltatásokat nyújtanak, legyen szó a motorcsónak kíséretről például. Ettől eltér a déli part, ahol ahogy fent említettük, az alacsony vízszint miatt nem feltétlen kell motorcsónak.

Ami magát a szörfárakat illeti óriási a szórás, ha valaki szerencsés, és éppen időben vásárol, akkor akár egészen tud venni egész olcsón 100-150 ezer forintért is akár egy komplett szettet. Természetesen ennél vannak jóval olcsóbbak is, lehet 20-30 éves szörföt is kifogni, de a realitásoknál maradva a fenti szám a mérvadó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Utassy Loránd hozzátette: a legtöbben akkor mennek ki szörfözni, amikor már egy kicsit föltámad a szél. A szakember szerint a hazai szabályozás a szörfösök tekintetében nagyon megengedő. Viszont sok olyan fontos szabály van, amiket be kell tartani.

A jelenlegi szabályozás szerint 200 méterig még be lehet menni a másodfokú viharjelzés esetén a vízbe, de ezt is inkább a déli parton javasolt, mert az északi parton elfújó szél már életveszélyes is lehet

- emelte ki, majd hozzátette, hogy a déli part ilyen szempontból paradicsom. A szörfözés kapcsán érdemes kiemelni azokat a sportsikereket, amelyeket az elmúlt időszakban értek el a hazai sportolók. A július 15-19. között megrendezésre került Világbajnokságon Simon Hanna 7. helyen végzett az U19-es mezőnyben, míg Schneider Milán 24. helyen végzett a Garda-tavon.

Két hete lett vége a világbajnokságnak, ami itt Balatonon rendeztek és a legnagyobb ovációt hazai pályán versenyző, az U19-ben bronzérmes Bósza Bori kapta, őt és Körtvélyesi Antalt is a társak hozták ki a vállukon, egy szörfdeszkán. A nemzetközi sikerek kapcsán Utassy Loránd elmondta, hogy pár éve a szövetség egy olyan stratégiai döntést hozott, aminek célja az utánpótlás-nevelés előtérbe helyezése volt.

A múlt hétvégén hétvégén már 50-nél több ifjúsági junior versenyző vett részt a bajnoki fordulón, ami parádés, tehát innen már lehet meríteni

- mondta. Bár nem jutottunk ki a mostani olimpiára, az osztályváltás miatt is volt nagyon nehéz volt a helyzetünk, és több idő, és pénz kellett volna rá, hogy tengerrel nem rendelkező országként, ezt a hátrányt behozzuk, de úgy gondolom, a 2028-as olimpián Los Angelesben ott leszünk újra. Éppen ezért az összes egyesület most az utánpótlásra fókuszál. Mindezek ellenére Utassy Loránd óriási sikerként könyveli el, hogy sikerült Magyarországra hozni a világbajnokságot, korábban pedig Eb-t, ami jól mutatja, hogy már nemzetközi szinten, versenyrendezésben is elismerik az országot.

Ami magát a felkészülést illeti az egyesületek többsége év közben az táboroztatásra és a toborzásra koncentrálnak. Jó hír, hogy több száz, több ezer gyerek ismerkedik már a sportággal. A szervezett edzések ilyenkor egy kicsit háttérbe kerülnek ezen időszak alatt. Télen külföldre szerveznek edzőtáboroztatást, ami eléggé költségigényes, elég sokat utazással jár.

"Nekünk ez éves, évtizedes gyakorlat, hogy Spanyolországba költözik ki a csapat, kivisszük a motorosokat, egy-kettőt, illetve a felszereléseket és onnan ingázunk így havonta, vagy kéthavonta ki. Cadizban van egy ilyen bázisunk, amit szeretnénk tovább fejleszteni, azért, hogy folyamatosan lehessen edzeni és készülni, azért, hogy legalább 200 napot a vízen tölthessünk" - magyarázta.A szövettségi kapitány elmondta: a francia, angol, új-zélandi, ausztrál versenyzőkkel elég nehéz felvenni a versenyt tenger nélkül. Úgyhogy csak így van lehetőségük utolérni vagy megközelíteni őket.