8400 forintból 15,5 millió: így lehetett könnyedén megtollasodni az Olimpián

Teljesítette a sportfogadói elvárásokat a magyar csapat azzal, hogy hat arany-, hét ezüst- és hat bronzéremmel zárta a versenyeket, így gyakorlatilag megismételte a tokiói szereplését. A fogadók körében népszerű volt az Olimpia, különösen magyar érdekeltségű csapatsportokra fogadtak sokan - olvasható a Szerencsejáték Zrt. közleményében.

A magyar olimpiai csapat által megszerzett 19 érem beváltotta a fogadói reményeket, ugyanis az „Érmek száma – 18,5” fogadási lehetőség esetében a Tippmixen megtett tippek 95 százaléka várt legalább ennyi dobogós helyezést. Újdonságként az idei olimpián arra is lehetett fogadni, hogy a magyar küldöttség hányadik helyen zár az éremtáblázaton: itt azon fogadóink jártak jól, akik arra számítottak, hogy a mieink a 11-15. hely között végeznek, a helyes tippet leadók 1,80-as nyereményszorzónak örülhettek.

Az olimpia alatt fogadóink körében nagy népszerűségnek örvendtek a csapatsportágak magyar érdekeltségű eseményei, ezek közül is kimagaslottak a női-, illetve férfi kézilabda-válogatottunk találkozói. Női csapatunk számára a Svédország elleni, hosszabbításban eldőlő negyeddöntő jelentette a végállomást a tornán, a meccs végkimenetelére érkezett fogadások 27 százaléka döntetlenre tippelt a Tippmixen, és a helyes tippekhez akár 11,50-es nyereményszorzó is társulhatott. A női válogatottal ellentétben a férfiak nem tudtak továbblépni csoportjukból – az erre vonatkozó fogadási lehetőségnél a tippek 58 százaléka bizonyult helyesnek, 1,75-ös nyitó és 1,25-ös záró odds mellett.

Vízilabda-csapataink szereplését is kiemelt érdeklődés övezte az olimpián: férfi válogatottunk a 4., női együttesünk pedig az 5. helyen zárta az ötkarikás játékokat. A férfiak küzdelmét végül Szerbia nyerte – a hosszútávú fogadási lehetőség esetében a tippek alig 1 százaléka számított címvédésre, a fogadói többség Varga Dénesék mellett tette le a voksát.

Kiemelkedő nyereményekben sem volt hiány az olimpia ideje alatt, és a magyar versenyzők népszerűségére jellemző, hogy a nagy meglepetésre taekwondóban aranyérmet szerző Márton Viviana sikerére 100,00-s odds mellett is érkeztek fogadások – többen így 20 ezer forintos tétre nyertek 2 millió forintot a Tippmixen, de még 1 000 forintos tétre is 100 ezer forintos nyereményt jelentett a 18 éves magyar sportoló győzelme.

Az a fővárosi fogadónk is bízott Márton Viviana sikerében, aki 8 500 forintos tét mellett több mint 3,8 millió forintos nyereményt jegyzett 4/9-es kombinációs tippsorával, mindezt úgy, hogy kötéstiltások és két hibás tipp is belefért számára a többmilliós nyeremény eléréséhez. Ráadásul ugyanezt a tippsort még 3/9-es kombinációban is játékba küldte, 7 000 forintos téttel, közel 1,2 millió forinttal tovább növelve a nyereményét.

Egy hévizgyörki tippmixelőnek pedig egy 5/7-es kombinációs tippsor jelentett összesen több mint 15,5 milliós nyereményt. Hússzor is játékba küldte olimpiai eseményekre építő szelvényét, egyenként 420 forintos téttel – és végül hússzor 776 833 forintos nyereményt ünnepelhetett.