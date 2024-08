Olimpia 2024 Párizs: döntőbe jutott az öttusázó Bőhm Csaba és Szép Balázs is

Bőhm Csaba nehéz helyzetből indulva döntőbe jutott a párizsi olimpia öttusaversenyén. A június közepén világbajnok, pár héttel korábban a világkupadöntőn is aranyérmes magyar versenyző az A csoportban szerepelt az elődöntőben, ahonnan a 18 fős mezőnyből kilencen kerültek a szombati fináléba. Bőhm Csaba után pedig Szép Balázs is döntőbe jutott a párizsi olimpia öttusaversenyén.

Bőhm csütörtökön nem tudta hozni korábbi jó teljesítményét, nem jöttek neki a tusok, így az Észak-párizsi Arénában rendezett körvívásban csak 13 győzelmet aratott, miközben 22 ellenfelétől vereséget szenvedett. A kínai vb-n és a május végi, törökországi vk-döntőn is 22 sikeres asszója volt, ami jól érzékelteti, mennyivel nehezebb helyzetbe került most. A pénteki folytatás már a Versailles-i kastély kertjében kialakított csodálatos versenyközpontban következett. Bőhm a 14. helyről kezdett, innen kellett felkapaszkodnia az első kilenc közé.

Az olimpián a világkupadöntőhöz hasonlóan már az elődöntőben is van lovaglás. Ez most hibátlanul sikerült a magyar versenyzőnek, aki aztán a bónuszvívásban is gyűjtött négy pontot két ellenfél legyőzésével. A 200 méteres úszásban, amelyre - tömött lelátók előtt - 25 méteres mobilmedencében került sor, 1:59.50 perccel a második legjobb időt érte el. A koncentrált és eredményes versenyzés eredményeként a négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak már kilencedikként vághatott neki. A kombinált szám az erőssége, de most nem ment minden zökkenőmenetesen: futása rendben volt, de a lövészetben akadtak gondok. Az első még közepesen sikerült, de a másodikban nagyjából kétszer annyi időt töltött a lőállásban, mint általában szokott. Ezúttal egyik sorozata sem volt tökéletes, emiatt végig a kilencedik hely környéként volt, végül a francia Valentin Prades-ot utolérve és lehagyva nyolcadik lett. A mezőny első felében haladók a végére lelassítottak, Bőhm és Prades mögött viszont nagy volt az űr. A magyar versenyző a közepes lövészettel is a negyedik időt érte el 10:04.64 perccel az utolsó, összetett számban.

Tegnap elképesztően csalódott voltam amiatt, hogy a legrosszabb vívásomat nyújtottam az elmúlt három-négy évet tekintve. Amióta a felnőttek között versenyzem, nem vívtam ilyen rosszat. Ezt rendeztem magamban. El kellett csendesednem, elmentem sétálni, beszéltem a bátyámmal telefonon majdnem egy órát, és végül felépítettek azok az emberek, akikkel beszéltem, meg én is magamat

- utalt vissza a csütörtöki teljesítményére. "Úgy álltam neki a mai napnak, hogy nincs vesztenivalóm, mert nem állok fényesen a vívás után" - mondta a versenyző. Hozzátette, kötelességének érezte a szurkolók és a családja előtt, hogy döntőbe bejusson. "Örömverseny volt ez a mai" - mondta.

A döntőt illetően úgy fogalmazott: megpróbálja ezt most úgy élvezni, hogy közben mindent kiad magából és megpróbálja méltón képviselni Magyarországot.

Bőhm Csaba után Szép Balázs is döntőbe jutott

Bőhmhöz hasonlóan Szép is "jól hangolt" a nyári játékokra, mert június közepén világbajnoki ezüstérmet nyert csapattársa mögött a kínai Csengcsouban rendezett világbajnokságon. Az UTE versenyzője a csütörtöki körvívásban 18 ellenfelét győzte le és 17-től kapott ki az Észak-párizsi Arénában. A világbajnokságon 21 sikerrel zárt, de mivel neki nem erőssége ez a szám, a pozitív mérleg jó alapot teremtett számára a folytatáshoz.

Az elődöntőben a B csoport küzdelmeit a 10. helyről kezdte a Versailles-i kastély parkjában kialakított versenyközpontban. A döntőhöz az első kilenc között kellett végeznie. Az olimpián a világkupadöntőhöz hasonlóan már az elődöntőben is van lovaglás. Szép Balázsnak a lovaspályán egy hibája volt, akadályverésért hét pontot vontak le tőle a kiinduló 300-ból. A bónuszvívásban nem tudott pluszpontot szerezni, a 200 méteres úszásban pedig - amelyre 25 méteres mobilmedencében került sor -, 2:03.81 perccel a 11. időt érte el.

A lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást kilencedikként kezdte, 23 másodperccel a holtversenyben élen álló két dél-koreai riválisa, Dzsun Vungte és Szeo Csangvan után. Nagyjából egyforma sorozatokat produkált, hat-nyolc kísérletből lett meg az öt zöld lámpa, futás közben pedig figyelte, hogyan alakul mögötte a sorrend. Az utolsó lövészetet követően is többször nézett hátra, végül kiengedve a hetedik helyen ért célba. A kombinált számban 10:12.10 perccel a negyedik időt érte el.

A döntőre szombaton 17.30-tól kerül sor. Azt megelőzően rendezik a nők elődöntőjét két csoportban, a magyarok - Gulyás Michelle és Guzi Blanka - a másodikba kerültek és 13.30-kor kezdenek majd.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA