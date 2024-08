Hiába a kedvező széljárás: nem kezdtek jól a magyar vitorlázók Párizsban

Nem kezdtek jól a magyar vitorlázók a párizsi olimpián. Az ILCA (korábban Laser) hajóosztály versenyei csütörtökön rajtoltak Marseille-ben. A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária az első futamban a 20. helyen ért célba, a második futamot pedig elhalasztották. Az MVM SE vitorlázójának nem sikerült jól a rajt, majd egészen a 32. helyig csúszott hátra, innen kapaszkodott vissza.

"Ez a harmadik olimpiám, de ehhez nem lehet hozzászokni, bevallom, hogy izgultam a futam előtt. Sajnos nem jött be a rajt utáni húzásom, aztán még büntetőt is kaptam. Eléggé buta hibákat vétettem, pedig a szélviszonyok egyébként kedveztek nekem. Nem így akartam kezdeni az olimpiát, de tudom, hogy mit rontottam el, nincs veszve semmi. Mi mindig, minden futammal tanulunk, a mai is tanulságos volt" - értékelt Érdi Mária a szövetség hírlevelében.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán az első futamban a 16. lett, aztán a következőben a 12. helyet szerezte meg, ezzel a 13. helyen áll a 43 hajóst számláló mezőnyben. "Az első futamban a rajtot elrontottam, majdnem a mezőny végéről kellett felmásznom. A második futamban sokkal nagyobb hullámok voltak, ott egészen jó stratégiát választottam, de az utolsó kapunál pumpálás miatt kaptam egy büntetést, amiért kár volt. A hetedikről estem emiatt vissza a 12. helyre. Két futam ment le, van még nyolc. A fontos, hogy a mai napra lehet építeni, nagyon messze van még a vége" - nyilatkozta Vadnai Jonatán.

A tervezett menetrend szerint a férfiakra pénteken újabb kettő, míg a nőkre három futam vár, aztán hétfői naponta két futamot rendeznek, majd másnap következik a legjobb tízet felvonultató éremverseny.

