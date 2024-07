Euro 2024: itt a hétfői menetrend, nagy rangadókkal folytatódik az Eb

Nagy meccseket láthat ma, aki bekapcsolja este a tévét azért, hogy focit nézzen benne.

A magyarok kiesése után azért még bőven van mit nézni a Németországban zajló labdarúgó Európa-bajnokságon. Ma este 18 órakor Hollandia Romániával, utána, este kilenckor pedig Ausztria Törökországgal csap majd össze.

A hollandok eddig csak a csoportkör harmadik fordulójában mutatták meg igazán a játékerejüket, és még ez sem volt elég, ekkor ugyanis 3-2-re kikaptak Ausztriától. Románia azonban a torna egyik pozitív meglepetése: a nyitómeccsükön nagyon magabiztosan, óriási gólokat lőve verték Ukrajnát, aztán viszont kikaptak két góllal Belgiumtól, végül pedig döntetlent játszottak Szlovákiával - ez viszont bőven elég volt a továbbjutásukhoz.

Az este kilences meccs igazi ínyencségnek ígérkezik előzetesen: Ausztria eddig hihetetlen játékkal szerepel a tornán, mint már említettük, Hollandiát is legyőzték. Korábban a gyengécske lengyelek ellen szabályos erődemonstrációt tartottak, 3-1-re nyerték azt a meccset Ralf Ragnick tanítványai. A törökök ellen is komoly esélyesnek számítanak, de az is biztos, hogy a kontinens keleti végéről származó törökök sem feltartott kézzel mennek ki a pályára.

Vasárnap megvolt a torna első hosszabbításos meccse: a három éve döntős Anglia percekre volt a kieséstől Szlovákia ellen, ám a 95. percben egyenlítettek, a ráadásban pedig a győzelmet is behúzta Gareth Southgate együttese. Este kilenckor pedig már Georgia ráijesztett a spanyolokra, végül érvényesült a papírforma, és 4-1-re utóbbiak húzták be a nyolcaddöntőt, a grúzok pedig kiestek. A spanyolok így gyakorlatilag előrehozott döntőt vívnak majd a németekkel a nyolc között.