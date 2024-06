Megszólalt a német belügyminiszter: döntöttek, lezárják a határokat

Nancy Faeser, a labdarúgó-Európa-bajnokság fő biztonsági felelőse szigorú intézkedések mellett is hangsúlyozza, hogy jelenleg nincs konkrét veszélyre utaló jel az eseményre, miközben a német hatóságok és más EU-tagállamokkal együttműködve törekednek a teljes biztonság garantálására - közölte az Infostart. .

Nancy Faeser, aki a közelgő labdarúgó-Európa-bajnokság biztonsági feladatainak felelőse, szigorú intézkedések bevezetését tervezi. Ez a döntés az utóbbi időben történt terrortámadások, kibertámadások és huligánok általi zavargások miatt vált szükségessé. Különösen egy mannheimi esemény, amely során egy fiatal rendőr életét vesztette, erősítette meg az iszlamista terrorizmus iránti aggodalmakat Németországban.

A hatóságok már korábban bejelentették a határok lezárását és szigorú ellenőrzéseket a rendezvény helyszínein. Nancy Faeser belügyminiszter szerint jelenleg nincs konkrét fenyegetés az Európa-bajnoksággal kapcsolatban, de hangsúlyozta, hogy minden lehetséges intézkedést megtesznek a biztonság garantálása érdekében. A miniszter kiemelte, hogy várhatóan 2,7 millió ember látogat majd el a stadionokba és további 12 millióan a szurkolói zónákba.

Faeser arról is beszámolt, hogy kiváló az együttműködés a szövetségi kormány és a tartományok között, valamint más EU-tagállamokkal is, példaként említve Franciaországot. Az Európa-bajnokság alatt mintegy 350 külföldi rendőr is részt vesz majd a biztonsági feladatokban.

Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány belügyminisztere szerint nagy nyomás nehezedik a rendőrségre. A Bild újság lipcsei tudósítása szerint ez egy "mamut feladat" lesz a rendőrség számára. A lipcsei rendőrség szóvivője szerint drónokat és helikoptereket is bevetnek majd a biztonság érdekében.

A Süddeutsche Zeitung által idézett felmérés szerint az emberek közel fele aggódik egy lehetséges terrorcselekmény miatt az Európa-bajnokság idején. A YouGov közvélemény-kutatása szerint 47 százalékuk fejezte ki aggodalmát ezzel kapcsolatban.