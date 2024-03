Nagyon sok magyar celebnek szólt be Erős Antónia: ezen bizony senkinek sem kell csodálkoznia

Erős Antónia nem igen teregette ki magánéletét a médiában, meg is van a véleménye arról, hogy miért nem érdemes ezt csinálni.

Az RTL veterán híradósa, Erős Antónia arról beszélt, neki sosem voltak gigabotrányai. Persze párjával nem úgy élnek, mint a galambok, hiszen náluk is van vita és veszekedés, de ez nem a nyilvánosság előtt történik. „Azt szoktam mondani, hogyha meghívod az esküvődre a sajtót, akkor ott lesznek a válópereden is.” A híradós szerint mindenkinek magának kell döntenie arról, meddig engedi be a sajtót a magánéletébe, „ha a hálószobádig is beengeded a kíváncsi szemeket, akkor ott lesznek akkor is, ha nem szeretnéd” - tette hozzá az InStyle-nak adott interjújában.