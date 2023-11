Titkos túraútvonalak Magyarországon: erre felé barangolj ősszel, ha elkerülnéd a hatalmas tömeget

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

November elején szerencsére még szép kirándulóidő várható. Ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy kikapcsolódjunk a természetben és felfedezzük a városkörnyéki túraútvonalakat, ahol gyerekekkel, kutyával is bátran elindulhatunk. A legtöbb Budapest körüli kirándulóhelyszín könnyen elérhető közösségi közlekedéssel, ráadásul már kényelmesen vásárolhatunk Budapest környéki jegyet és bérletet is a BudapestGO appban, így a város határain túl is gond nélkül útnak indulhatunk a BKK járataival. A Budapesti Közlekedési Központ és az Aktív Magyarország egy folyamatosan új túrákkal bővülő oldalon összegyűjtötte, hol érdemes kirándulni Budapest közelében az idei szezonban.

A legnépszerűbb kirándulóhelyek az oktatási szünetekben, ünnepnapokon és jó időben gyakran túltelítettek, de szerencsére sok egyéb izgalmas útvonalat rejt még Budapest környéke. A BKK weboldalán most olyan kevésbé ismert túraútvonalakat is összegyűjtöttek, amelyekből bárki válogathat – a hosszabb teljesítménytúrák kedvelői, a családdal útnak indulók, a kutyások és a laza piknikezést kedvelő baráti társaságok is találnak kedvükre valót. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A részletes leírásokban mindenki megtalálja, hogyan lehet a legegyszerűbben megközelíteni a túrahelyszíneket. Sőt, magát az útvonalat, annak hosszát, nehézségi szintjét és a legfontosabb látnivalókat is megnézhetjük az ajánlóban. Kalandösvény, vízesés és egy vár romjai – Hűvösvölgytől Solymárig (A túraútvonal hossza: 14 km, 5 óra) Egyik kedvenc túránk a Budai-hegységben Hűvösvölgytől a Solymári várig kalauzolja a természetjárókat. Kiindulási pontja az 56-os és a 61-es villamossal is megközelíthető Nagyhíd. Végig a zöld jelzés mutatja az utat, amelynek első panorámapontja az Apáthy-szikla meredek szirtje, ahonnan erdei ösvény vezet a Látó-hegy oldalában megbújó kőépülethez, a népszerű Árpád-kilátóig. Ezután Szépvölgyben folytatódik a túra, majd egy lankásabb emelkedést követően, a Hármashatár-hegy gerincén átvágva rövid ereszkedés következik a Farkas-torok szakadékszerű völgyébe. A hegy oldalában, körülbelül 300 méteres magasságban kell rátérni a Guckler Károly-panorámaösvényre, amely páratlan kilátópontjaival egy külön túrát is megér. Innen a Csúcs-hegy, a Tök-hegy és a Kálvária-hegy erdőrengetegében visz az út, ahol egyszer csak megpillanthatjuk a Mátyás-dombon barátságosan magasodó Solymári vár romjait. A részletes útvonal itt elérhető. Rövid túra sok látnivalóval – Budaörsi-kopárok (A túraútvonal hossza: 6 km, kb. 1 óra) A Budaörs felett található kopárok könnyen elérhető és népszerű úticél, ha Budapest környékén szeretnénk túrázni. A fővárosból az M4-es metróval és a 40-es vagy a 88-as buszcsalád járataival kényelmesen megközelíthető a budaörsi Farkas-hegyre vezető rövid, de annál érdekesebb túraútvonal. Ez a kirándulás igazi mozaik: van benne természeti látnivaló,ipartörténeti különlegesség és még a történelmi, kulturális örökségeket kedvelőknek is tartogat látnivalót. A részletes útvonal itt elérhető. Mammutfenyők és lenyűgöző kilátás – Nagykopasz körtúra, (A túraútvonal hossza: 15 km, 5 óra) A Nagykopasz-körtúra tökéletes választás, ha egy picit nehezebb, de könnyen elérhető terepen kirándulnánk. Az útvonal az agglomeráció kedvelt és Budapestről könnyen elérhető helyszíneit felfűzve Budakesziről indul és Nagykovácsira érkezik. Az út elején a budakeszi mamutfenyőket láthatjuk, amelyek a Budakeszi-árok felett átívelő kis fahídon keresztül közelíthetők meg. A fenyők 1908-ban, 10 éves korukban kerültek jelenlegi helyükre és közel 35 méteres magasságukkal a legmagasabb hazai mamutfenyőnek számítanak. A fenyőket és a mellettük található Nádas-tavat hátrahagyva a Tarnai pihenő felé vezet az út, ahol a tetőről szép kilátás tárul elénk. Innen érjük el a Budai-hegység legmagasabb pontját, a Nagy-Kopaszt (559 m), ahol felmászhatunk a 2006-ban átadott Csergezán Pál-kilátóra. A részletes útvonal itt elérhető. További izgalmas Budapest környéki gyalogos és kerékpáros túratervek elérhetők a BKK honlapján és az Aktív Magyarország oldalán. Az ajánlott útvonalakat az Aktív Magyarország és a BKK együttműködésével jelöltük ki.

Címlapkép: Getty Images

