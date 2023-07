Egyre többen választják ezt a tévén: hiába a szigorítás, rakétázik a streamingszolgáltató

A szigor ellenére sem pártoltak el a streamingnézők a Netflixtől: az előfizetők száma és a nyereség is szépen teljesített.

Annak ellenére, hogy néhány hónappal ezelőtt szigorították a jelszómegosztást, a Netflix 5,9 millió új előfizetőt szerzett az elmúlt időszakban - ezt a vállalat jelentette be negyedéves eredményeinek közlésekor, és a Guardian írt róla.

A Netflix tavaly fennállása során először veszített az előfizetőiből, ennek ellenére is végigvitte a régóta tervezett jelszómegosztási tilalmat. Pontosabban most is lehet, de ha külön IP-címről nézzük, akkor egy bizonoys díjat kell fizetnünk - úgy tűnik, ezzel sokan éltek is, mert a negyedéves eredmények szerint a streamingszolgáltató 1,8 milliárd dolláros nyereséget ért el.