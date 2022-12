A magyar irodalom legvitatottabb kötete kerülhet a POKET Zsebkönyvek automatáiba

József Attila Szabad-ötletek jegyzéke lehet a POKET legújabb kötete. A Brancs - közösségi piactéren meghirdetett projektre folyamatosan várják a támogatók hozzájárulását, akik tetszőleges összeggel segíthetnek, hogy nyomdába kerülhessen a költő eredeti kézírásával, fakszimile kiadásban készülő kötet.

A Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben olyan szabad asszociációs írásokat tartalmaz, amelyek segítségével bepillantást nyerhetünk József Attila legbelsőbb gondolataiba. A szövegek műfaja nehezen meghatározható, egyesek szerint olyan, mint egy napló, mások szerint szabadvers. Témája minden, ami a költőt a megírás pillanatában foglakoztatta: gondolatok lazán összefűzött folyama, kényszerképzetek, erotikus fantáziák, kirohanások, emléktöredékek. A támogatói csomagokban jegyet válthatnak az érdeklődők a POKET KARÁCSONY – ra is.

Exkluzív előadások a magyar alternatív- és popkultúra kedvenceitől, kötetbemutatók, inspiráló beszélgetések, művészet-inspirálta divat, kerámiaműhely és persze sok-sok könyv - többek között ilyen meglepetésekkel készül a POKET december 18-án, az Akvárium Klubban.

Nincs is jobb módja az ünnepekre hangolódásnak, mint könyvek, koncertek, színházi produkciók és izgalmas beszélgetések között tölteni egy kis időt a barátainkkal, családtagjainkkal. Ez a koncepciója a POKET Zsebkönyvek mostanra hagyománynak számító karácsonyi rendezvényének, melyet december 18-án vasárnap 13:30-23:45 között tartanak az Akvárium Klubban.

A látogatók színes programkínálat közül válogathatnak: a nagyhallban rendezett Csoóri-szalon Nagykoncerten fellép Agócs Márton, Balla Gergely, Henri Gonzo, Kollár-Klemencz László, a Margaret Island, Szabó Balázs, Szirtes Edina Mókus, Wunderlich József és Дeva is. Ezt követően pedig Hegedűs Bori és Tempfli Erik lemezbemutató koncertjén vehetnek részt az érdeklődők.

Mindeközben a kishallban exkluzív előadások kerülnek terítékre: a Nemes Nagy Ágnes életműve alapján készült Nem akarok című koncertszínházi előadást Hegedűs Bori, Juhász Anna, Tempfli Erik és Vecsei H. Miklós játsszák. Ezt követi a Csoóri Sándor életművét feldolgozó Párbeszéd, sötétben című produkció Vecsei H. Miklós, Hegedűs Bori, Mihalik Ábel, Ratkóczi Huba és Frimmel Jakab játékában.

Szabó T. Anna a nyár egyik slágermegjelenéséről, az általa fordított Frida Kahlo naplójáról mesél majd, Hermann Hesse Demian című kötetét pedig egy zenés produkció kíséretében mutatja be a Platon Karataev frontembere és Horváth Panna. Jelen lesz továbbá a művészet-inspirálta ruházati márka, a VATES csapata is, akik a POKET-tel való izgalmas együttműködésükről fognak mesélni. A közös kollekciójuk darabjai a helyszínen elérhetők lesznek, akárcsak a POKET különleges ajándékcsomagjai is, melyek tökéletes karácsonyi ajándékok lehetnek a művészetek kedvelőinek. A Facebook esemény ezen a linken elérhető, jegyvásárlásra pedig az Akvárium Klub oldalán van lehetőség.