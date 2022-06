Egzotikus kalandok a nyárra: Afrika-kutató celeb, géporrszarvúk és rejtői fordulatok az év képregényének választott Kittenberger sorozatban (x)

Izgalmas, a valóságot a gőzgépek által inspirált retrofuturisztikus steampunk világával összekötő fiktív utazás egy szegény preparátorból lett zoológus és világhírű magyar Afrika-kutató, Kittenberger Kálmán kalandjai nyomán. A 4 részes sorozat most különleges kiadásban, kizárólag a Brancs piacterén!

Kittenberger igazi legenda a magyar természetjárók és vadászirodalmat olvasók között. Kalandos életútja akár Rejtő Jenő egyik hőséé is lehetne: a kilátástalanságából - ami többször az öngyilkosság szélére sodorta-, a véletlennek és a szerencsének egyaránt köszönhetően egyszer csak egy bácskai földbirtokos, Damaszkin Arzén kelet-afrikai expedícióján találta magát preparátorként.

A fekete kontinensen végül 6 utazása során közel 16 évet töltött el - többször került életveszélybe, egy ízben oroszlán is támadt rá, s egyik ujját is leharapta-, de a nehézségek és súlyos sérülések nem szegték kedvét; állatmintákat gyűjtött, preparált s küldött Afrikából a Nemzeti Múzeum számára. Később internálták, fogolytáborba került Indiába, s itthon csak 1956 után rehabilitálták. Ekkor több könyve is megjelenhetett, melyek máig olyan történelmi jelentőségűek, hogy Kittenbergert Afrika legjelentősebb tudós kutatóinak sorába emelik.

Kittenberger élettörténete számos művészt megihletett – életrajzát például Fekete István írta meg -, többek között Somogyi György írót, forgatókönyvírót és Dobó István írót is, akik összefogva Tebelics Szabolcs, többszörös Alfabéta-díjas képregényrajzolóval, megálmodták a Kittenberger képregénysorozatot. A sorozat első része 2016-ban jelent meg magánkiadásban, s

lebilincselő történetével, izgalmas fordulataival és egyedülálló képi világával még abban az évben bezsebelte az év képregényének járó Alfabéta-díjat.

A képregénysorozatban Kittenberger Kálmán életének kalandos eseményei keverednek a múlt század elejének izgalmas időszakával, a kor ismert, de mára többségében elfeledett magyar alakjaival, kitalált és irodalmi figurákkal, valamint a steampunk stílus lehengerlő gépezeteivel és találmányaival, melyek különleges elegyet alkotnak egy humorral és kalandokkal egyaránt átitatott világban.

A történetben feltűnik Kittenberger mellett Damaszki Arzén is, Kittenberger pedig a Budapest-Belgium-Afrika tengelyen kalandozva harcol vulkáni kráterben megbúvó katonai bázison fejlesztett géporrszarvúval, akadályoz meg merényletet, közben sötét titkora derítve fényt.

A négy részesre tervezett sorozat harmadik része tavaly jelent meg – egy-egy rész elkészülte legalább egy évnyi munkát ölel fel -, az idei képregényfesztiválon pedig újfent az év képregényének választották, ami annak fényében is óriási elismerés, hogy a hazai képregénypiac egyre erősebb, és évről-évre nívósabb művek jelennek meg hazánkban is.

A negyedik rész megjelenésére azonban nem szeretnének több évet várni az alkotók – a kiadáshoz szükséges összeget pedig a legújabb hazai közösségi finanszírozási platformon, a Brancson kívánják összegyűjteni, ahol május közepén indítottak közösségi kampányt.

A közösségi finanszírozás nemzetközi képregényes berkekben egy jól bevált finanszírozási forma, hazánkban azonban – lokális platform hiányában – eddig kevesen éltek ezzel a lehetőséggel,

bár néhány évvel ezelőtt a szintén az Év képregényének választott Nyugat+Zombik írója, Csepella Olivér is közösségi finanszírozás segítségével jelentette meg a magyar irodalom nagyjait egy abszurd világban bemutató képregényét.

Kampányuk támogatói egy különleges album tulajdonosai lehetnek, amely 272 oldalban -a felújított első résztől a most készülő negyedik, befejező részig - tartalmazza majd a teljes Kittenberger sztorit.

Ehhez jön hozzá közel 60 oldalnyi extra tartalom (alternatív borítók, karaktertervek, vázlatok, forgatókönyv-részlet, vendégrajzolók fan-artjai, extra történet) egy különleges, exkluzív keménytáblás képregényalbum formájában, amelyből összesen 200 db számozott példány készül majd, így érdemes rájuk lecsapni a Brancs piacterén még a kampány zárása előtt.

