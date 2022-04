Nagy a baj a Netflixnél: komoly változások jöhetnek a streaming piacon

200 ezer háztartással kevesebben használták 2022 első negyedévében a Netflixet, emiatt a streamingforradalmat elindító cégnél radikális változásokat terveznek a hírek szerint. De miért szállingóznak el az előfizetők a Netflixről? - a Telex pénteken hosszú elemzésben járt utána.

A Netflix feliratkozóinak csökkenését a cég sokféleképpen magyarázza. Szerintük részben annak köszönhető, hogy sok országban megemelték az előfizetői díjat (a januári áremelés után Kanadában és az Egyesült Államokban 600 ezer előfizetést szüntettek meg), illetve kiszálltak az orosz piacról az ukrán háború miatt, ezzel 700 ezer fizető felhasználót elveszítve. És itt még nincs vége, ugyanis a cég a részvényeseit már előre figyelmeztette, hogy júliusig újabb kétmillió előfizetőt veszíthet a szolgáltató. Az elszivárgó felhasználók a Netflix szerint annak is köszönhetők, hogy rengetegen osztják meg másokkal a jelszavukat, ráadásul annyira megerősödött a konkurencia, hogy ez is komoly lemorzsolódást okoz.

Március óta Latin-Amerika egyes országaiban (Chile, Costa Rica, Peru) csak úgy adhat hozzá valaki új profilt a Netflix-előfizetéséhez, ha külön fizet érte. Két plusz profilt lehet így hozzáadni, ennek pedig 2-3 dollár körül mozog a havi ára.

Hazánkban Netflixnek több év előnye volt a piacon, ahol az akkor még nagyon más üzleti tervvel működő HBO volt az egyetlen komoly konkurensük. Most, 2022-ben viszont eljutottunk oda, hogy hamarosan a magyar emberek is hat különböző streamingszolgáltató közül válogathatnak.

A hat nagy (Apple TV+, Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+, HBO Max) közül a Disney+ idén Magyarországon is elérhetővé válik hamarosan, egyedül a Paramount+ megjelenésére kell várni itthon, valószínűleg arra sem sokáig.

2022-re egyre jobban kezd látszódni, hogy annyira feljött a konkurencia a Netflix nyakára, hogy a felhasználók is eljutottak oda, hogy most már bizony választani kell. És ha csak szimplán az árakat nézzük, a Netflix nem éppen a legkedvezőbb opció, ez látszik a magyarországi havi előfizetői díjakon is:

Netflix: 4490 Ft

HBO Max: 2390 Ft (korábbi HBO Go-előfizetőknek ez az összeg mindössze 1590 Ft havonta)

Amazon Prime Videó: 1790 Ft (első hónap mindössze 890 Ft)

Apple TV+: 1890 Ft

Bármi is lesz, a Netflixnek egyszer valamilyen irányba el kell indulnia. Vagy felvásárolni a konkurenciából valakit, vagy legalább saját stúdiót venni a megmaradtak közül, mert a riválisok annyi pénzt költenek tartalomra, amivel a Netflix egyre nehezebben tudja tartani a tempót - foglalja össze a lap a Netflix helyzetét.