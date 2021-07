Milliókat buknak a sztárpárok: ők sem ússzák meg a kegyetlen drágulást

A több mint egyéves kihagyás miatt a násszal kapcsolatos árak is az egekbe szöktek, így Majkáék és mindenki, aki ezen a nyáron házasodik, milliókat bukhat.

A járvány alaposan feltornázta az árakat, és ezalól az esküvő, a lakodalom költségei sem jelentenek kivételt. Sok esküvőszervező cég kénytelen volt emelni, ami akár 20 százaléknyi drágulást is jelenthet – mondta a Blikknek Sipos Réka, esküvőszervező, és kiemelte, a helyszín és az ételek drágultak leginkább a nagy kihagyás miatt.

Az összeget azért is nehéz meghatározni, mert ma egy átlagos, 100 fős esküvő másfél millió és 15 millió forint között is mozoghat az igényektől függően – magyarázta az esküvőszervező, aki azt is elárulta, hogy az idei szezonban már nem csak szombatra szerveznek nászt.

Sok sztárpár is sorban áll, hogy végre kimondják a boldogító igent, köztük Majka és élettársa, Hajnalka is, akik eredetileg tavaly tervezték összekötni az életüket, de a járvány elmosta a lagzit. Ez akár milliós költségnövekedést is jelenthet számukra a lap számításai szerint.