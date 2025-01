Eladó a legendás magyar építész budai álomvillája: szomorú látvány, lassan az enyészeté lesz

Közel 600 millió forintért hirdetik a modern magyar építészet egyik úttörőjének II. kerületben található Bauhaus villáját. A Pénzcentrum által megszólaltatott ingatlanpiaci szakértő szerint igencsak meg kell fontolnia annak, aki befektetési célra vásárolná meg a fővárosi védettség alatt álló ingatlant.

Piacra dobták a legendás magyar építész, Árkay Bertalan Bauhaus villáját - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítési portálon. A II. kerület Törökvész városrészében található ingatlanért úgy is 595 millió forintot kérnek jelenlegi tulajdonosai, hogy az teljes körűen felújítandó állapotú.

"Eladásra kínáljuk az itt bemutatott, 1933-ban Árkay Bertalan tervei alapján épült, eredeti Bauhaus villát a II. kerület közkedvelt részén, Törökvészen" - olvasható a hirdetésben, amiben azt is hozzáteszik, hogy a háromszintes, eredeti stílusát máig őrző épületből csodálatos panoráma nyílik. Azt viszont egyértelműen kiemelik a hirdetésben, gondolva a befektetőkre, hogy "az ingatlan több lakás kialakítására is alkalmas, de egyetlen villaként is tökéletesen funkcionálhat".

A Pénzcentrumnak ezzel kapcsolatban Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője elmondta, hogy "az állampapírok kamatainak csökkenésével a következő hónapokban többen is úgy dönthetnek, hogy az állampapírpiac helyett a lakáspiacon keresnek helyet a pénzüknek, azaz befektetési céllal lakóingatlant vásárolnak. Az ingatlanbefektetők többsége általában a kisebb, elsősorban belvárosi vagy egyetemek közelében található lakásokat keresi, hiszen azokat lehet nagy biztonsággal kiadni és a kereslet is azok iránt a legerősebb" - fogalmazott.

A hirdetésben szereplő ingatlan értékét annak egyedisége adja, de ez egyben hátrányt is jelenthet, hiszen akár egy későbbi eladás, akár kiadás a cél, jelentősen szűkebb lehet a potenciális vevők és bérlők köre. A II. kerületben az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe szerint tavaly átlagosan 1,23 millió forintos négyzetméterár mellett cseréltek gazdát a lakások, aminél a hirdetésben szereplő ingatlant közel 50 százalékkal magasabb áron kínálják. Törökvész ugyanakkor a kerületnek egy drágább része, ahol a jelenlegi kínálati négyzetméterárak elérik az 1,7 millió forintot

- tette hozzá Futó Péter, aki azt is kiemelte, hogy a szóban forgó ingatlan viszont erősen felújítandó állapotú, így ,eglátása szerint, ha valaki megvásárolja, akár további 100-150 millió forintnyi felújítási költséggel is számolnia kell. Legalábbis alaphangon, mert a Pénzcentrumnak nyilatkozó építészmérnök szerint valóban igényes munka esetén, a vételárhoz viszonyítva akár duplázódhat is a teljes bekerülési költség (ez összesen 3,6 millió forintos négyzetméterárat jelentene, ami nem szokatlan ebben a lokációban egy kívül-belül felújított luxusvilláért).

A hirdetésben írják, hogy a ház akár több lakás kialakítására is alkalmas lehet, de ehhez is teljeskörű felújítás szükséges, ami után a négyzetméterár a 2,3 millió forintot is elérheti. A II. kerületi új lakások átlagára viszont meghaladja a 3 millió forintot négyzetméterenként, így a megtérülés kulcsa, hogy mennyiből sikerül felújítani majd később értékesíteni a házat vagy az abban kialakított lakásokat. Abban az esetben, ha a telek beépíthetősége lehetővé teszi az alapterület bővítését, egy ingatlanfejlesztőnek megérheti megvenni az ingatlant, de ehhez a rendelkezésre álló tőke mellett megfelelő építőipari tapasztalatra és szakértelemre is szükség van

- zárta gondolatait Futó Péter.

Ki volt Árkay Bertalan? A Wikipédia szócikke szerint Árkay Bertalan (Budapest, 1901. április 11. – Budapest, 1971. november 23.) magyar építész, festőművész, a modern magyar építészet egyik úttörője. Árkay Bertalan a két világháború közötti időszak egyik legtöbbet foglalkoztatott családi ház tervező építész volt. Az általa tervezett családi házak legtöbbje magas építészeti színvonalat képvisel. Emellett kiemelkedik templom tervezési tevékenysége is. A családi házakon túl így olyan emblematikus, ma is látható épületek kötődnek a nevéhez, mint például a városmajori plébánia harangtornya vagy épp Mohácson a Fogadalmi templom.

A most piacra dobott, a II. kerületi Lepke utca 25. szám alatt található ingatlan az Árkay jegyzett munkáit felsoroló listán is megtalálható. Az 1935-ben épült Bauhaus villa elérhető dokumentációja az eredeti tervek mellett korabeli, archív fényképeket is tartalmaz. Az is kiderült, hogy eredetileg Siegmeth Alfrédné úrnő számára épült.

A Pénzcentrum annak is utánajárt, hogy a Lepke utcai villa fővárosi védelem alatt áll, bár erről elfelejtették tájékoztatni az érdeklődőket a hirdetésben. Ez a tény azért kiemelten fontos, mert ez igencsak megnehezítheti majd az új tulajdonos dolgát, amennyiben a gazdasági szempontokat venné csak figyelembe a beruházás során.

Nyitókép: Ingatlan.com