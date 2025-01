Figyelem, kamu webshopok élnek vissza az egyik hazai bútorlánc nevével: innen nehogy vásárolj!

Online vásárolni meglehetősen egyszerű és kényelmes, azonban sajnos gyakran kockázatokat is rejthet magában, ugyanis fennáll a csalárd weboldalakkal való találkozás lehetősége. A dán bútoráruház vállalat most összegyűjtötte, hogyan ismerhetőek fel a hamis JYSK weboldalak.

„A közelmúltban több vásárlónk is jelezte, hogy olyan online webshoppal találkoztak az interneten, amely nagymértékben hasonlít a JYSK Magyarország által üzemeltetett webshopra, és amely jelentős kedvezménnyel, sokszor irreálisan alacsony áron kínált Társaságunk által forgalmazott termékeket, így ösztönözve a vásárlókat a vásárlásra. Többen rendeltek is különböző termékeket ezekről az oldalakról, azonban az árucikket sajnálatosan nem kapták meg, így feltételezhető, hogy az érintett személyek online csalás áldozatai lettek” – jelentette be.

De mégis hogyan ismerhetők fel a hamis, átverős JYSK weboldalak?

A vállalat most összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat. Az alábbi tippek megfogadásával megóvhatja magát attól, hogy hamis JYSK weboldalak, illetve online csalás áldozatává váljon:

1. Ellenőrizze az URL-t: A hiteles JYSK weboldalaknak általában egyszerű és könnyen felismerhető URL-címe van. Legyen óvatos, ha a webcím helyesírási hibákat, extra karaktereket tartalmaz, vagy ha a domain gyanúsnak tűnik.

2. Keresse az elérhetőségeket: A legális weboldalak egyértelmű és hozzáférhető elérhetőségeket biztosítanak. Ha egy weboldalról hiányzik a fizikai cím, telefonszám vagy ügyfélszolgálati e-mail cím, az már önmagában gyanús, ahogyan az is, ha a megadott telefonszám huzamosabb ideig nem kapcsolható, vagy olyan személy veszi azt fel, aki egyáltalán nem tűnik illetékesnek. Ilyen esetekben érdemes elgondolkodnunk azon, hogy esetleg csalással van dolgunk.

3. Dizájn és tartalom: A hiteles weboldalak egységes és professzionális megjelenésűek. Óvakodjon a rossz minőségű képekkel, helyesírási hibákkal vagy általában nem professzionális megjelenéssel rendelkező webhelyektől.

4. HTTPS-kapcsolat ellenőrzése: Az URL címben található „https://” ellenőrzésével javasolt ellenőrizni, hogy a weboldal biztonságos-e. A megbízható weboldalak titkosítást használnak a személyes adatok védelme érdekében a tranzakciók során.

5. Hiányzó adatvédelmi szabályzat: Ha bizonytalanok vagyunk egy oldal hitelességét illetően, mindig ellenőrizzük, hogy a felületen található-e adatvédelmi szabályzat. Az adatvédelmi törvények értelmében ugyanis minden weboldalnak rendelkeznie kell olyan szabályzattal, amelyben elmagyarázzák, hogyan védik és kezelik a felhasználók személyes adatait. Ha egyáltalán nem találunk erre vonatkozó információkat a honlapon, úgy joggal kérdőjelezhetjük meg az adott weboldal megbízhatóságát.

A JYSK Magyarország számára elsődleges fontosságú a vásárlók biztonsága, ezért arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel böngésszenek az interneten, és mindig ellenőrizzék a weboldal hitelességét, mielőtt vásárlást indítanának. Ha bárki gyanús weboldallal találkozik, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal a JYSK ügyfélszolgálatához, amely készséggel áll mindenki rendelkezésére.