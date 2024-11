Fontos döntés született a lakossági rezsicsökkentésről: mindenkit érint, erre kell készülni 2025-ben

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a hatályos jogszabályoknak megfelelően új, négyéves árszabályozási ciklust indít, melynek áralkalmazási szabályait egy újraalkotott rendeletben állapítja meg. Az átláthatóság érdekében a jövőben külön rendelet rögzíti a rendszerhasználati díjak és a külön díjak alkalmazási szabályait, valamint a csatlakozási díjakról szóló rendelkezéseket. A MEKH határozatot hozott továbbá a 2025. január 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak mértékéről is. Az új előírások alapján jövőre sem a háztartások, sem a nem lakossági fogyasztók rendszerhasználati terhei nem növekednek.

A Magyar Közlönyben megjelent, 2025. január 1-jén hatályba lépő MEKH-rendelet egységesíti az átviteli- és az elosztási díjstruktúrát, rögzíti az okosmérővel rendelkező fogyasztók idősoros elszámolásának részleteit, 2027. évi hatálybalépéssel ösztönző szabályozót vezet be a kihasználatlan kapacitások csökkentése érdekében.

A MEKH álláspontja szerint a tudatosabb rendszerhasználói magatartás a kulcsa annak, hogy felesleges új kapacitások ne jöjjenek létre, a meglévők kihasználtsága növekedjen, ezáltal ne terhelje felesleges többletköltség a tarifamegállapítást. Mindez hozzájárul a vállalkozások egyedi versenyképességének növeléséhez, egyúttal elősegíti az egész tarifaközösség jólétét is. Az áralkalmazási rendelet ennek érdekében rendelkezik úgy, hogy megfelelő felkészülési időt biztosítva, 2027. január 1-jei hatálybalépéssel, a megigényelt új kapacitások rendeletben meghatározott százalékát ténylegesen is le kell kötni a megjelölt időszakban. Egy minimális teljesítménydíj a már meglévő kapacitások tényleges használatától függetlenül is fizetendő 2027-től főként a nagy- és középfeszültségen vételezők részéről arra tekintettel, hogy az elosztóknak folyamatosan biztosítaniuk kell a rendszerhasználat műszaki feltételeit.

Az okosmérővel rendelkező felhasználók idősoros elszámolásának céljára már korábban létrehozott új rendszerhasználati díjkategória (KIF IV.) is hatályba lép. Szabályozási alapfeltételként így megteremtődik annak lehetősége, hogy a későbbiekben akár a különböző napszakokra eltérő összegű rendszerhasználati díjakat állapítsanak meg. Hosszabb távon így lesznek ösztönözhetők a tudatos felhasználók arra, hogy tervezhető fogyasztásukat a bőségesebb árampiaci kínálattal jellemezhető órákra ütemezzék, ezzel költséget takarítva meg a maguk és a villamosenergia-rendszer egésze számára is.

A villamos energiáról szóló törvény szerint a rendszerhasználók a villamosenergia-rendszer használatáért tarifatípusonként országosan egységes rendszerhasználati díjakat fizetnek, melyek mértékét a vonatkozó keretrendelet és áralkalmazási rendelet, egy nyilvános módszertan és a hálózati engedélyesek indokolt költségei alapján a MEKH évente, határozatban állapítja meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Hivatal által hozott határozat alapján sem a lakosság, sem a nem lakossági fogyasztók rendszerhasználati terhei nem növekednek 2025-ben. A lakossági díjak változatlanságát az is biztosítja, hogy jövőre az ún. idősoros elszámolású okosmérős lakossági tarifa zónaidőnkénti díjai is egységesek lesznek.