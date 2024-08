Hihetetlen összegekért készül a világvégére rengeteg magyar 2024-ben: mitől rettegnek?

Az elmúlt években egyre nagyobb médiafigyelmet kapott a magyar sajtóban is a prepperek, azaz a „világ végére” készülő magyarok csoportja. Ezalatt persze többségük nem szó szerint az apokalipszist érti, hanem azokat a globális méretű katasztrófákat, amik szerintük olyan ínséget hozhatnak, mint amire régen volt példa Európában. Cikkünkben azzal foglalkozunk hogyan szerzik be a prepperek az alapvető élelmiszer- és vízkészletektől kezdve a speciális túlélési felszereléseket. Emellett utánajártunk annak is, mennyibe kerülnek az ilyen felszerelések. Az óvóhelyek építése és karbantartása szintén központi kérdés a prepperek számára, ezért a cikkben természetesen erről, és magáról a mozgalomról is lesz szó.

Néhány éve a Pénzcentrumon már cikkeztünk az egyik magyarországi bunkerkereskedőről, aki azonban elég kezdetleges szolgáltatásokat nyújtott: a legtöbb építményében mindössze néhány hétig, esetleg 1-2 hónapig lehet húzni, a méretük nagyon kicsi, többségükben pedig még elektromosság sem áll rendelkezésre, annak megoldása ugyanis rendkívül költséges. Ezért úgy gondoltuk, megnézzük, hogy most, 2024-ben, amikor a gazdasági válság, a háborús feszültségek és a klímaváltozás következményei miatt sokkal aktuálisabbá vált a kérdés, milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre a preppereknek, hogy felkészüljenek ezekre a fenyegetésekre.

De mi is ez a mozgalom pontosan?

Aki még esetleg nem hallott volna róluk, a prepper mozgalom az angol „prepare” (felkészülés) szóból ered, a mozgalom tagjai ezt is teszik: felkészülnek a krízishelyzetekre. Azonban az, hogy ezt milyen módon és mértékben teszik, már jelentősen különbözhet. A mozgalom tagjai között vannak olyanok, akik csak a rövid távú nehézségek megoldására fókuszálnak, mint például egy áramkimaradás vagy egy természeti csapás, mások ennél sokkal tovább mennek, és a társadalmi rend teljes összeomlására készülnek fel. A különbség a szokásos vészhelyzeti felkészülés és a survivalizmus között jellegében nem mindig éles, legtöbbször csak az jelenti az eltérést, hogy a prepperek mennyire hisznek a nagyobb méretű katasztrófák bekövetkezésének valószínűségében.

A mozgalom központi eleme az önellátásra való törekvés, a készletek felhalmozása, valamint a túléléshez szükséges tudás és készségek megszerzése. A felhalmozott készletek skálája rendkívül széles lehet: a "menekülőcsomagoktól" kezdve egészen a föld alatti bunkerekig terjedhet. Ezek az emberek gyakran szereznek elsősegély- és sürgősségi orvosi képzést, önvédelmi ismereteket (legyen szó harcművészetekről vagy fegyverhasználatról), és megtanulnak improvizálni, önellátóvá válni. Sokszor építenek vagy alakítanak át olyan létesítményeket túlélő menedékhellyé vagy földalatti óvóhellyé, amelyek célja, hogy egy társadalmi összeomlás esetén is biztonságban maradjanak. A túlélési mozgalom tehát több mint hobbi: életmóddá válhat, amely áthatja a mindennapokat is, központi eleme pedig a felkészülés a legrosszabb forgatókönyvekre.

Bár sokan csodaborának tartják őket, a prepperek szerint mindenki más jár tévúton, amikor nem jár el kellően elővigyázatos módon. Az elmúlt évek történései pedig, ha nem is igazolták maradéktalanul a filozófiájukat, sokakat elgondolkodtathattak arról, milyen sors is vár ránk a következő években, évtizedekben.

Ennyiért spajzolnak be a prepperek külföldön

A National Geographic nem is olyan régen arról cikkezett, hogy az amerikai Costco üzletlánc piacra dobott egy olyan „vészhelyzeti kosarat” 100 dollárért, amely tartalmaz 80 adag ebédet, 30 adag reggelit és 40 db energiaitalt, amelyek mind legalább 25 évig elállnak. Az amerikai kormány ajánlása szerint egyébként napi 2000 kalória/fő egységnyi élelemmel érdemes rendelkezni vészhelyzet esetén.

Scott Hunt, a „Doomsday Preppers” tanácsadója szerint az amerikai háztartások többsége egy katasztrófában nem a víz miatt bukik el, hanem az élelmiszerhiány miatt. „Általában az élelmiszer a gyenge pont, amit látok” - mondta el.

A legtöbb otthonban csak alapvető fűszerek és kekszek találhatók. Ha hirtelen nem tudnál vásárolni, hogyan etetnéd a családod? Meddig tartanának ki?

– tette fel a költői kérdést.

A cikkből az is kiderül, hogy ezt a terméket valójában sokkal több amerikai vásárolja meg, mint ahányan ténylegesen tagjai a túlélő mozgalomnak, az Egyesült Államokban ugyanis rendszeresek az olyan történések, mint például a 2021-es texasi nagy áramkimaradás. Emiatt sokak számára nemcsak az élelmiszerkészlet, de a generátor vásárlása is létfontosságú. A „Preppi Emergency Kits” nevű elsősegélycsomag eladásai pedig 2022-ről 2023-ra 29%-kal növekedtek.

Ami a vízkészletet illeti, Jim Cobb, a „Prepper’s Long-Term Survival Guide” szerzője szerint ha csak egy dolgot szerezhet be az ember magának és családjának egy extrém eseményre való felkészüléskor, az a víz legyen.

A legtöbbünk elkényelmesedett a friss, tiszta vízzel, amely szabadon folyik a csapból, de a hurrikántól kezdve a tűzvészig vagy a befagyott csövekig bármi okozhatja a vízellátás leállását vagy – ami valószínűbb – szennyeződését. Például még egy áradás esetén is, amikor azt gondolnád, hogy a víz bőséges, ez nem így van. Az árvizek vize szennyvizet, szemetet, káros vegyi anyagokat és baktériumokat tartalmaz, amelyek számos egészségügyi problémát okoznak

– mondta el Cobb.

Utána pedig arról beszélt, mennyi vizet érdemes felhalmozni vészhelyzet esetén: A FEMA (Federal Emergency Management Agency) ajánlása szerint kb. 3,8 literre van szükség személyenként, naponta az adott vészhelyzet időtartamára – aminek a hosszúságát természetesen senki sem tudja előre.

Ennek igazából külön költsége nincs a vízszámlán kívül, legalábbis amíg minden a normál kerékvágásban megy. Egyedül a tárolás kérdése lehet probléma, ennek az eszközét viszont mindenki egyénileg saját maga vagy a családja igényeire szabja.

Ráadásul sok prepper maga készíti vagy szerzi be ezeket a tárolókat. Hogyha pedig valaki már rendelkezik óvóhellyel, ennek módjai lehetnek a közönséges vizespalackok is – a lényeg a tervezés. Cobb szerint pedig még ennél is jobb az, ha nem a vizet tárolja valaki, hanem talál valamilyen módot arra, hogy szűrje vagy tisztítsa azt a vízkészleteket, amelyek a közelben találhatók.

Eközben az Egyesült Királyságban a kormány maga indította el azt a honlapot, amely arra szólította fel az embereket, hogy mindenki spajzoljon be a legfontosabb cikkekből egy katasztrófa esetén, ezután az emberek pedig tömeges pánikvásárlásba kezdtek. Szintén a szigetországban pedig a The Guardian arról cikkezett, hogy Európa egyik legkeresettebb ingatlanává vált az a svédországi ház, amely alatt szó szerint egy luxusbunkert alakítottak ki. Ez egyébként az Instagramon is fent van:

Jól látható tehát, hogy az, ami néhány éve még erős szubkultúrának számított a világban, ma már egyre inkább globális trenddé, sőt, szinte divattá nőtte ki magát.

Na de mi a helyzet Magyarországon?

Mint sok más helyen, itthon is a romló közhangulat hatására egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok az életstílusok, amelyek szembehelyezkednek a modern társadalommal és az urbánus életből való kivonulást, valamint a minél nagyobb önellátást helyezik előtérbe. Sokak számára ez pusztán annyit jelent, hogy jurtába költöznek, mások a külföldön már bevett, életvitelszerű prepperkedést folytatják.

Ahhoz, hogy több információt szerezzünk erről közegről, kezdetben a magyar prepper fórumon kezdtünk el kutakodni, merthogy ilyen is van. Itt a cikkben korábban tárgyalt témákból gyakorlatilag minden előkerült, illetve még annál is több: az energia kérdésén át a sokáig elálló, tartós élelmiszereken keresztül egészen a digitális pénzig.

Az élelmiszerre vonatkozó folyamon például kiderült, sokan nem bonyolítják túl a beszerzést, a legtöbben a konzervre esküsznek. Az egyik felhasználó azonban arról írt, hogy többször is csinált már házilag szárított füstölt húst, valamint a hallal is kísérletezett. Egy másik felhasználó pedig elmondta: aszalógépet szokott használni, amik egyaránt jól működnek gyümölcsökkel és hússal is. Utóbbi művelet kb. nyolc órát szokott számára igénybe venni.

Egy másik fórumozó pedig arról érdeklődött, társai milyen felszereléssel készülnek a "világ végére", maga is megosztotta a listát, hogy ő mi mindent szerzett be:

Blackhawk térdvédők

Fülvédő és füldugók

Fegyvertisztító készlet

Egészségügyi készlet, gézzel, gumikesztyûvel, fájdalomcsillapítóval

UTG távcső

Elemlámpa

Ka-Bar tanto kés

3-as szintû PASGT katonai sisak

Blackhawk taktikai mellény

Emellett több súlyos önvédelmi eszköz is helyet kapott a listán.

Ha a ruházatot is a felszerelés részének tekintjük, akkor sokan katonai ruhában képzelhetik el a preppereket, ám az egyik hozzászóló arról írt, nem feltétlenül ez a legelőnyösebb választás:

Én pár éve jöttem ki abból a korszakból, amikor a terepcuccokat tartottam előnyösnek, addig mindig eredeti katonai cuccokat vettem, hiszen minőségben nagyon jók és árban se túl drágák, ha tudod hol és mit vegyél. Mára rájöttem, hogy a katonai ruházat nagyon feltűnő, még ha terepen vagy, akkor is az lehet bizonyos helyzetekben, ezért most alakítom át a ruhatáramat...

A járművekről szóló fórumon pedig arról érdeklődött az egyik felhasználó, hogy ki mit használna egy krízishelyzet esetén. A téma indítója ezt sem bonyolítaná túl, Simsont, Lada Nivát és Trabantot választana a könnyű szerelhetőség jegyében. Valaki azonban felhívta a figyelmét: nem árt nem kizárólag motorizált járművekben gondolkodni.

A cikkben már korábban említett bunkerek kapcsán pedig az egyik tapasztalt fórumozó ezt írta:

Már maga a fizikális védelem kérdése is horror. Egy igazi bunkerajtó milliókba kerül. 1-2 méteres vasbeton falak, stb... A zsilipelést, tisztítást (ABV) és állandó légcserét, valamint az önálló, évekig is üzemelő energiaellátást meg sem említettem.

De van olyan is a magyar prepperek között, aki szerint mindezek semmit sem számítanak: kevés esélyt lát világ vagy polgárháborúra, és valódi természeti katasztrófáktól sem kell tartani úgy, mint más kontinenseken. És ha már itt tartunk, egyébként szavazást is indítottak az oldalon arról, hogy ki mit tart a legvalószínűbb bekövetkező krízisnek. Bár a kérdés egészen pontosan úgy szólt, ki miért választotta ezt az életmódot. Így zárult a szavazás:

És bár a prepperek közül sokan maguk is feleslegesnek ítélték meg a külföldön éppen most hódító bunker-lázat, mi azért megnéztük, hogy a magyar interneten jelenleg milyen bunkerépítés lehetőségek állnak rendelkezésére annak, aki mégis erre adná a fejét.

Ám sajnos a legközlékenyebb honlapon is csupán annyit sikerült megtudnunk, hogy a szolgáltatásaik között szerepel a pánikszoba, a pánikszekrény és a biztonsági szoba, amelyek között egyébként úgy tűnik, hogy csak elenyésző különbségek vannak. Az áraikról sem sikerült sokat megtudni, az viszont kiderült, hogy a helyszíni felmérést 15 000 forintért végzik, amit azonban megrendelés esetén visszatérítenek. A közösségre tehát a mai napig igaz, hogy meglehetősen zárt, valamint nagy titoktartás mellett űzik ezt az életmódot.

Ennyibe kerülnek ma a túlélő felszerelések

Sokkal nagyobb sikerrel jártunk azonban az egyik túlélő bolt honlapján, ahol nemcsak nagy választékban, de meglepően korrekt áron is kínálják a különböző felszereléseket. Itt a következő árakon lehet hozzájutni a fontosabb dolgokhoz:

FEKETE KÖTÉL 6 MM X 20 M – 2390 Ft.

ELSŐSEGÉLYCSOMAG (NAGY) – 6900 Ft.

5 FUNKCIÓS TÚLÉLŐ ESZKÖZ – 1800 Ft.

TÜKRÖS TÁJOLÓ LAP C-456 – 2290 Ft.

VÍZÁLLÓ GYUFA ( 4 doboz) – 1290 Ft.

TÖBBFUNKCIÓS ÁSÓ – 9490 Ft.

KÉZI LÁNCNFŰRÉSZ – 3990 Ft.

CSÁKÁNY – 7410 Ft.

GÁZLÁMPA – 5740 Ft.

Jól látható tehát, meglehetősen sok múlik azon, ki milyen kultúrkörben sajátítja el ezt az életszemléletet. Magyarországon, ahol történelmileg sokkal erőteljesebben hatottak mind a világháborúk hatásai, mind a gazdasági válságok, sőt tulajdonképpen COVID-19 világjárvány is, az emberek szeretnek a legrosszabbra felkészülni. Bár apokalipszisre nem számítanak, a katonai jellegű készülődés mégis azt sugallja, nagyobb társadalmi káoszra számítanak, mint mondjuk az amerikai kontinensen, ahol sokkal jobban rettegnek például a földrengésektől vagy a hurrikánoktól. Mindannyiukban közös azonban, hogy komoly tudást, valamint anyagi és tárgyi tőkét is felhalmoznak az évek során, hogyha eljön az idő, készen álljanak.

