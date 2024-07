Egyre több magyar étkezik így: futótűz módjára hódít ez a módszer, elmondjuk, miért

Egyre népszerűbb a reggeli és az ebéd "összevonásából" született étkezési forma, és erre a magyar vendéglátósok is reagáltak.

Az angol breakfast és lunch szó összeolvadásából alkotott brunch szó nem véletlenül honosodott meg a magyarban, hiszen a "késői villásreggeli" is meglehetősen körülményes kifejezés. Hívjuk bárhogy is, a reggeli és az ebéd légyottjából született hétvégi intézmény egyre nagyobb sláger, már vidéken is - erről ír cikkben a HelloVidék.

A brunch elnevezést Guy Beringer angol író használta először a 19. század végén, aki egy napilapban tört lándzsát a vasárnapi brunch meghonosítása mellett. Inspirációként nagy valószínűséggel egy kiadós másnaposság szolgálhatott.

Beringer a szombati dínom-dánomot követő vasárnapi gyógyírként is szolgáló falatozás alkalmával nem az angol konyha vaskos klasszikusaival akarta megtölteni a gyomrát. Inkább kifinomultabb módszerekkel szerette volna másnaposságát kúrálni: kávéval, teával, lekvárral, péksüteményekkel indítani, majd fokozatosan jutni el a laktatóbb, nehezebb ételekig.