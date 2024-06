Kiadták a riasztást: ma ferhőszakadásra, vasárnap nagy hőségre kell készülni ezekben a megyékben

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást van érvényben a mai napon Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat - figyelmeztet a HungaroMet. További hét megyében elsőfokú riasztás lesz érvényben ugyancsak felhőszakadás miatt. Ezenfelül az egész ország területén kialakulhatnak viharok, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Ma a zivatartevékenység súlypontja már jellemzően a Dunától keletre eső területekre helyeződik, azonban néhány cella a Dunántúlon is előfordulhat. A zivatarokat - főként keleten - felhőszakadás (>25-35 mm, néhol >50 mm sem kizárt), viharos (~60-70 km/h) széllökés, illetve jégeső (~1-2 cm) is kísérheti - írja a meteorológiai portál. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, vihar idején az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - érdemes védett helyre vinni. Ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, lassítson vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Ahol villámárvíz alakul ki, már bokáig érő vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

Pénteken délelőtt a napsütés mellett ismét erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és a déli óráktól újból nő a záporok, zivatarok számossága, melyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. A Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon valószínű a legkevesebb helyen csapadék, majd este már keletebbre is csökken a csapadékhajlam. A zivatarokat leszámítva többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 20 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Estefelé mindenütt megszűnik a csapadéktevékenység, ezzel együtt a felhőzet is jelentősen csökken, reggelre az ország legnagyobb részén kiderül az ég. Foltokban köd képződhet. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 16 és 22 fok között alakul.

Szombaton napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Északkeleten helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A maximum-hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Vasárnap napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel. Inkább csak északon, északnyugaton valószínű néhol zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a délkeleti, majd délnyugati szél. A hajnali 17, 23 fokról 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.

Fontos, hogy vasárnapra már most hőséget jelez a HungaroMet: 15 megyében a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. Emiatt másodfokú riasztást adtak ki.