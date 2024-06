Több mint 300 ezer magyar család szenved ettől nap mint nap: a gyerekeknek a legrosszabb

Az utóbbi évtizedben jelentősen nőtt az egyedülálló apák száma Magyarországon: a felmérések szerint 64 ezer apa neveli együtt élő társ nélkül gyerekeit - közölte az Egyszülős Központ.

A közlemény szerint a 2022-es népszámlálás szerint 341 ezer olyan család él Magyarországon, amelyből hiányzik az egyik szülő. A számok alapján az egyszülős családok 19 százalékában az apa neveli a gyerekeket, miközben egy évtizeddel korábban ez csak 13 százalék - azaz 44 ezer apa - volt - tették hozzá.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy - bár a feladatok ugyanazok, bármelyik szülő nevelje is a gyerekeket - az egyedülálló édesapák általában több segítséget kapnak a környezetüktől, a társadalom megértőbb és támogatóbb az esetükben - írták, hozzátéve, hogy ez valószínűleg annak tudható be, hogy a gyereknevelést, a családfenntartást még mindig inkább női feladatnak tartja a társadalom. Magyarországon a lakosság közel 9 százaléka, vagyis 831 ezer ember él egyszülős családban - jelezték. Budapesten két helyen - Pesten és Budán - működnek egyszülős központok, amelyek vidéki és határon túli hálózatot is működtetnek.