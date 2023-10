Megszólalt a BRFK: ezért tiltották be a tüntetéseket Budapesten

MTI Link a vágólapra másolva

Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni; a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megtiltotta a fővárosba péntekre bejelentett gyűlés megtartását - közölték a police.hu oldalon. A BRFK később azt közölte a rendőrségi honlapon, hogy szombatra is gyűlést jelentettek be Budapesten, de azt is megtiltották.

Címlapkép: Getty Images

