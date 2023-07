Itt a fajsúlyos kormánydöntés: maximum ennyi kártérítést kaphatnak a recski sárlavina áldozatai

500 millió forintos határig kártalanítják azokat a recskieket, akiknek a házát elöntötte a helyi bányából kiindult sárlavina. A június elején lezúdult felhőszakadás 21 család otthonát tette tönkre.

A kormány 500 millió forintos határig kártalanítja azokat a recskieket, akiknek házát megrongálta a június elején történt sárlavina. Az erről szóló kormányhatározat, amit Orbán Viktor írt alá, hétfőn este jelent meg a Magyar Közlönyben - szúrta ki a 24.hu.

A június elején lezúdult felhőszakadás 21 család otthonát tette tönkre és 60-70 embernek kellett ideiglenes szállást találni, miután több házat is elöntött az agyagos sár. A víz lebontotta a hegyoldal tetejére felhúzott védmű egy részét, ez a földtömeg csúszott rá a település szegényebb családok által lakott részére. Az ügyben bányahatósági vizsgálat és az ügyészség által elrendelt nyomozás is zajlik. Korábban a helyiek többször is jelezték, hogy egy nagyobb eső rájuk moshatja a felhalmozott földet.